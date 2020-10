Genshin Impact n’a pas oublié le cliché de l’enfant-loup avec Razor. Le côté sauvage de ce personnage 4 étoiles se ressent dans son gameplay atypique puisqu’il a du mal à travailler en équipe ce qu’il compense assez bien seul en étant un bon DPS rapide malgré son épée à deux mains.

Présentation de Razor

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Electro (Eclair)

: Electro (Eclair) Arme : Claymore

: Claymore Seiyū : Uchiyama Kouki

: Uchiyama Kouki Anniversaire : 9 septembre

Description officielle : « À Mondstadt, il y a une rumeur qui court sur un jeune garçon. Certains disent que c’est un enfant abandonné que les loups ont adopté quand il était bébé, d’autres croient qu’il est l’incarnation d’un loup… Aussi vifs que l’éclair et dotés de griffes acérées, les loups vivent en harmonie avec la nature sauvage. À l’heure actuelle, Razor court et chasse certainement dans la forêt avec les loups à l’aide de son instinct et de son agilité surprenante ».

Comment débloquer Razor

Rzaor n’est pas l’un des personnages gratuits et n’est pas non plus l’un des personnages principaux de l’une des bannières, ce qui veut dire qu’il peut principalement être invoqué via un Vœu. Il reste cependant une unité 4 étoiles, ce qui veut dire qu’elle n’est pas spécialement rare lors d’un Vœu.

Mais c’est également l’un des deux personnages que l’on peut acheter dans la boutique en octobre 2020. Il se trouve dans la partie Échange astral puis Échange Astérie, on peut ainsi le débloquer contre 34 Astéries.

Compétences Razor

Compétences actives

Attaque normale (Croc d’acier) : Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée (95,9%, 82,6%, 103%, 136%).

: Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée (95,9%, 82,6%, 103%, 136%). Attaque chargée : Exécute une succession d’attaques tournoyantes; cette attaque consomme de l’endurance sur la durée. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant. (62,5%, 113%)

: Exécute une succession d’attaques tournoyantes; cette attaque consomme de l’endurance sur la durée. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant. (62,5%, 113%) Griffe et tonnerre : Appui court : Razor donne un coup de griffe qui inflige aux ennemis en face des dégâts Électro. S’il touche un ennemi, Razor obtient un sceau Électro qui lui confère un bonus d’énergie élémentaire. Il peut avoir jusqu’à 3 sceaux à la fois, chaque nouveau sceau prolonge les anciens. Dégâts : 199% Bonus de recharge d’énergie : 20%/sceau Durée sceau élémentaire : 18 secondes Temps de recharge : 6 secondes Appui long : Razor libère une explosion électrique, infligeant d’importants dégâts Électro aux ennemis proches et convertissant les sceaux en énergie élémentaire. Dégâts 2e coup : 295% Énergie restaurée : 5 points/sceau Temps de recharge : 10 secondes

: Croc d’éclair : Le loup de tonnerre qui sommeille se réveille et vient à la rescousse. Son apparition inflige des dégâts Électro aux ennemis proches et convertit les sceaux en énergie élémentaire. Le loup de tonnerre reste aux côtés de Razor pendant quelques secondes pour l’aider et l’améliorer. Il part si Razor est vaincu ou échangé et empêche les attaques chargées. Dégâts : 160% Dégâts attaque : 24% Bonus vitesse d’attaque : 26% Bonus résistance Électro : 80% Immunisation aux dégâts d’Électrocution Razor est plus difficilement interrompu lors de ses actions Durée : 15 sec TdR : 20 sec

: Le loup de tonnerre qui sommeille se réveille et vient à la rescousse. Son apparition inflige des dégâts Électro aux ennemis proches et convertit les sceaux en énergie élémentaire. Le loup de tonnerre reste aux côtés de Razor pendant quelques secondes pour l’aider et l’améliorer. Il part si Razor est vaincu ou échangé et empêche les attaques chargées.

Compétences passives

Éveil : Réduit le temps de recharge de Griffe et tonnerre de 18%. Croc d’éclair réinitialise le temps de recharge de Griffe et tonnerre lorsqu’il est activé.

: Réduit le temps de recharge de Griffe et tonnerre de 18%. Croc d’éclair réinitialise le temps de recharge de Griffe et tonnerre lorsqu’il est activé. Famine : Razor bénéficie d’un bonus de recharge d’énergie de 30% lorsque son énergie élémentaire est inférieure à 50%.

: Razor bénéficie d’un bonus de recharge d’énergie de 30% lorsque son énergie élémentaire est inférieure à 50%. Le loup de Borée : Réduit la consommation d’endurance de tous les personnages de l’équipe de 20% lors du sprint.

Constellation

Nature du loup : Razor inflige 10% de dégâts supplémentaires pendant 8 secondes lorsqu’il obtient un orbe ou une particule élémentaire.

: Razor inflige 10% de dégâts supplémentaires pendant 8 secondes lorsqu’il obtient un orbe ou une particule élémentaire. Répression : Le taux critique de Razor augmente de 10% quand il attaque des ennemis ayant moins de 30% de PV.

: Le taux critique de Razor augmente de 10% quand il attaque des ennemis ayant moins de 30% de PV. Âme de loup : Niveau de compétence Croc d’éclair + 3

: Niveau de compétence Croc d’éclair + 3 Morsure : L’appui simple de Croc et tonnerre réduit la défense des cibles de 15% pendant 7 secondes.

: L’appui simple de Croc et tonnerre réduit la défense des cibles de 15% pendant 7 secondes. Griffes tranchantes : Niveau de compétence de Griffe et tonnerre +3

: Niveau de compétence de Griffe et tonnerre +3 Lupus fulguris : Toutes les 10 secondes, l’arme de Razor se charge d’énergie électrique pour infliger lors de la prochaine attaque normale des dégâts Électro équivalent à 100% de l’attaque. Chaque ennemi touché confère à Razor un sceau électro de Griffe et tonnerre tant que Croc d’éclair n’est pas actif.

Comment jouer Razor

Vif comme l’éclair

Même s’il utilise une épée à deux mains, Razor s’avère étonnamment rapide. Cela en fait un bon DPS puisqu’il cumule ainsi puissance et vitesse avec en plus de nombreux moyens de faire des dégâts de zone mais aussi l’élément électro qui combine très bien avec les autres éléments.

Les versions chargées de son attaque normale comme de son Griffe et tonnerre sont capables de faire des dégâts et de repousser tous les adversaires autour de lui, ce qui le rend particulièrement redoutable au milieu d’un groupe d’ennemis et il permet d’avoir un très bon contrôle de foule. Il est fait pour sauter au milieu des adversaires et les décimer rapidement et c’est encore plus vrai avec de l’eau à proximité.

Si l’assaut initial n’a pas suffit, son ulti Croc d’éclair devrait finir le travail. Et puisqu’il est uniquement là pour les dégâts, son build doit refléter cela avec un maximum d’attaque. Pour les accessoires, il vaut mieux donc viser le set Cœur de guerrier pour augmenter cette statistique ou bien rechercher à augmenter ses dégâts Électro.

Loup solitaire

Il faut bien une faiblesse à Razor au milieu de tout cela et c’est son intérêt très limité quand on change de personnage. En effet, ces sceaux électriques tout comme son loup de tonnerre disparaissent s’il est remplacé. Les améliorations qu’il peut apporter ne sont donc que pour lui et si vous voulez faire des combos entre vos différents personnages, il vaut donc mieux garder Razor pour la fin.

Et même dans ce cas, il est plus efficace de jouer Razor sur la longueur plutôt que de vouloir changer pour faire des combos d’éléments. En effet, l’un des points forts de Razor quand il est actif est la vitesse à laquelle il charge son énergie pour relancer ses capacités spéciales. Donc plus il reste, plus il peut faire de dégâts.

Il est donc une bonne solution pour les joueurs qui oublient ou n’aiment pas trop changer de personnage pendant les combats. Il peut également servir ceux qui sont mécontents de leurs tirages en attendant de tomber sur des 5 étoiles. Paradoxalement, son côté solitaire le rend encore meilleur en multijoueur où l’on ne peut pas forcément changer de combattant à la volée et où son électricité régulière sera bienvenue pour les combos.

Courir sur les plaines

Avec son passif lui permettant d’économiser 20% d’endurance à l’équipe quand on court, il faut dire que Razor est particulièrement agréable à utiliser lors de l’exploration. On sprinte plus longtemps et on se permet donc plus facilement de grimper ou de planer sans attendre de récupérer de l’endurance. Et comme il est fait pour rapidement détruire les groupes d’ennemis, il permet de faire les tâches quotidiennes, les évènements et récolter les minerais à toute vitesse.

Son intérêt est beaucoup plus limité pour le craft et les expéditions. En effet, son seul avantage est de pouvoir faire une version améliorée des Galettes de pommes de terre mondstadoises. Mais vu son utilité sur le terrain, c’est déjà très bien.

