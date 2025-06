Bandai Namco tiendra un Summer Showcase ce mercredi 2 juillet avec l’annonce d’un nouveau jeu My Hero Academia

Plusieurs semaines après la Summer Game Fest, c’est donc au tour de l’éditeur Bandai Namco de nous livrer sa vision pour les prochains mois en présentant de nouveaux trailers pour les jeux à venir dans son catalogue. L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux de l’éditeur pour une conférence prévue ce mercredi 2 juillet 2025 à 21h heure française. Ce sera à suivre notamment sur la page YouTube de l’éditeur.

The Bandai Namco Summer Showcase is back 💥 Brand new game reveal from MY HERO ACADEMIA, new trailers, and more!

Watch the global livestream July 2 at 12pm PT / 3pm ET / 9pm CEST / 4am JST

