Sony est attaqué par une association de consommateurs aux Pays-Bas à propos des tarifs trop hauts sur les jeux numériques

À l’heure où l’on voit bien que les constructeurs poussent de plus en plus vers le tout numérique, notre portefeuille à de quoi grimacer. En dehors des grandes opérations de promotions, les jeux numériques coûte souvent bien plus chers que les versions physiques, qui jouissent d’offres grâce à la concurrence des magasins et qui profitent du marché de l’occasion. Et cette situation alerte de plus en plus le public, notamment aux Pays-Bas, où l’association Stichting Massaschade & Consument a décidé de s’en prendre à Sony à ce sujet.