Genshin Impact est certes un free-to-play essentiellement basé sur sa mécanique de gacha, mais il n’oublie pas non plus d’incorporer un Pass de bataille, à l’image de nombreux jeux service, Fortnite en tête. Voici comment ce Pass est intégré au jeu et ce qu’apporte ce dernier.

Comment débloquer le Pass de bataille ?

Avant d’avoir accès au Pass de bataille, vous devrez jouer quelques heures à Genshin Impact, puisqu’il n’est pas accessible dès le début. Il faudra en effet atteindre le niveau d’aventure 20 pour que le Pass de bataille se débloque automatiquement.

Allez ensuite dans le menu pour voir une nouvelle icone s’afficher et appuyez dessus pour lancer une nouvelle cinématique. Vous obtiendrez alors l’accès au Pass de bataille gratuit.

Quelle est la différence entre le Pass gratuit et le Pass payant ?

Le Pass de Bataille que vous obtiendrez au début est le Pass Vagabond, qui vous donne plusieurs récompenses en fonction de votre avancée.

Pour obtenir le Pass Gnostique, il faudra évidemment payer à la caisse. Cependant, vous récupérerez ainsi nettement plus de bonus lorsque de chaque passage à niveau.

Attention toutefois, ce Pass est évidemment temporaire. Il est conseillé de le prendre en début de saison pour avoir le temps d’aller au moins jusqu’au niveau 30 pour débloquer les armes exclusives au Pass.

Comment augmenter le niveau du Pass ?

Comme beaucoup d’autres systèmes dans le jeu, le Pass vous demandera d’effectuer des tâches quotidiennes, mais aussi hebdomadaires et mensuelles.

Cela peut aller de la simple concoction de plats par jour à de la récolte de minerai, mais les choses se compliquent évidemment pour les quêtes mensuelles, qui rapportent plus. Pensez donc à vérifier souvent les tâches proposées, car certaines d’entre elles rapportent peu, mais peuvent être effectuées en un éclair.