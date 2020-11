La région de Liyue dans Genshin Impact regorge de secrets, avec de nombreux coffres et énigmes à découvrir un peu partout. Parmi les quêtes à dénicher dans cette partie de la carte, on trouve Voyage à Tianqiu, une mission qui permet de récolter pas mal de récompenses après plusieurs étapes.

Comment résoudre les énigmes de Voyage à Tianqiu ?

Pour débuter la quête, rendez-vous à la Vallée Tianqiu à l’ouest de Liyue. Suivez l’endroit indiqué sur la carte ci-dessus pour trouver des temples en ruines, avec une stèle à lire au milieu. Une fois la quête enclenchée, il va falloir récolter trois prismes pour les ramener au centre de la zone.

Commencez par le temple situé au sud. Une fois arrivé au premier étage, vous aurez une épreuve à accomplir avec de nombreux ennemis à abattre. Rien de bien difficile ici. Progressez jusqu’en haut pour libérer le prisme et pour le ramener au centre de la zone.

Allez ensuite au temple du nord pour trouver des torches à allumer. Attention toutefois, il ne s’agit pas de les allumer au hasard, bien au contraire. En allumant une torche, d’autres vont s’éteindre, tandis que d’autres vont brûler. Il faut alors trouver la bonne combinaison.

La première énigme est simple, il suffit d’allumer la torche la plus proche de l’entrée, ainsi que celle située au milieu de la base du triangle en face de la première torche.

Cela se complique avec la deuxième épreuve. Comme le screen ci-dessus l’indique, il faut allumer la torche numéro 1, puis la 2 et enfin la 3, en suivant ce qui est indiqué.

Dans la prochaine salle, allumez simplement toutes les torches autour de vous pour libérer le prisme, et retournez au centre de la zone pour le déposer.

Il ne vous reste plus que le temple de l’est. Ici, le Voyageur Géo est très fortement recommandé, à moins que Venti soit en votre possession. Vous serez face à une épreuve chronométrée, où le but sera de grimper le plus vite possible en haut du temple.

Pour cela, les plateformes que peut créer le Voyageur Géo seront très utiles pour vous faufiler à l’intérieur du temple (c’est d’autant plus simple avec le courant d’air de Venti). En haut, vous trouverez le dernier prisme à ramener à la stèle.

Un groupe de brigands vous tendra par la suite une embuscade. Débarrassez-vous d’eux pour avoirs accès à trois coffres luxueux, et mettre ainsi fin à la quête Voyage à Tianqiu.

Pour plus de solutions liées aux casse-têtes, nous avons un guide consacré aux quêtes secondaires et énigmes. Vous pouvez également revenir à l’index principal de notre guide complet de Genshin Impact.