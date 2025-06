EA Sports FC 25 : Troisième équipe Métamorphosés !

Troisième équipe Métamorphosés !

EA Sports FC 25 dévoile la troisième et dernière équipe de l’évènement Métamorphosés (ou Shapeshifters pour les puristes) qui propose des joueurs et joueuses avec des changements de postes originaux (comprenant également des styles de jeu et des rôles), des statistiques améliorées et un collectif similaire aux Globetrotters. Pour les retardataires et/ou les curieux, vous pouvez revoir la première équipe et la deuxième. Voici la liste de la troisième équipe :

Foden (98) en DG

Coman (98) en BU

Russo (98) en AD

Dybala (97) en MDC

Watkins (97) en MOC

Gavi (97) en MOC

Mané (97) en MOC

Sesko (96) en DC

Pulisic (96) en MC

Le Tissier (96) en BU

Diallo (96) en AG

Vlahovic (95) en DC

Ayoze Perez (95) en BU

Elanga (95) en BU

Fabinho (95) en BU

Ramirez (95) en MG

Vanegas (95) en MDC

Stage (94) en DC

Peck (94) en MD

Hoffmann (94) en MOC

Sans oublier les Héros et Icônes que sont : Eusebio (98) en AG, Smith (98) en DG, Casillas (97) en MC, Stoichkov (97) en MOC, Touré (97) en BU, Crouch (95) en Gardien.

Un évènement qui ne laissera pas indifférent, vous l’aurez bien compris. Êtes-vous de ceux qui aiment jouer avec n’importe qui à n’importe quel poste ou faites-vous partie de ceux qui veulent garder un certain réalisme ? C’est parti !

EA Sports FC 25 est disponible depuis le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.