Avec l’arrivée de la mise à jour 1.1 s’accompagnait de deux personnages cinq étoiles, déployés en deux temps ; tout d’abord Tartaglia, archer hydro, puis maintenant Zhongli, jeune homme énigmatique et utilisateur Géo. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau combattant de Genshin Impact dans notre guide complet.

Présentation de Zhongli

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Geo (Terre)

: Geo (Terre) Arme : Arme d’hast

: Arme d’hast Seiyū : Tomoaki Maeno

: Tomoaki Maeno Anniversaire : 31 Décembre

Description officielle : « Consultant mystérieux invité par le Funérarium Wangsheng, ce beau jeune homme aux manières élégantes possède des connaissances qui vont bien au-delà de celles des gens ordinaires. Bien que personne ne sache d’où il est originaire, Zhongli est coutumier de l’étiquette et des règles de la bienséance. Il effectue toutes sortes de cérémonies pour le compte du Funérarium Wangsheng. »

Comment débloquer Zhongli

Zhongli est un personnage 5 étoiles uniquement disponible via les bannières gacha. Il a été introduit lors de la mise à jour 1.1 et plus précisément, lors de la seconde fournée de bannières temporaires. Il y a donc plus de chance de l’obtenir pour son arrivée, début décembre 2020.

Compétences Zhongli

Compétences actives

Attaque normale (Pluie de pierres) : Enchaîne jusqu’à 6 coups de lance

(Pluie de pierres) : Enchaîne jusqu’à 6 coups de lance Attaque chargée : Charge vers l’avent, faisant pleuvoir des lances de roche sur sa route

: Charge vers l’avent, faisant pleuvoir des lances de roche sur sa route Attaque descendante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact. Dominus Lapidis : Le pouvoir Géo est présent dans les montagnes, sur la terre comme dans les profondeurs et jusque dans les fissures rocailleuses. Mais rares sont ceux capables de maîtriser une telle puissance Appui simple : Zhongli matérialise une dorsale rocheuse qui inflige des dégâts Géo de zone. La dorsale entre en résonance avec les autres constructions Géo présents. L’amas rocheux libère l’écho de la pierre originelle de façon intermittente, infligeant des dégâts Géo aux ennemis à proximité. La dorsale rocheuse est une construction Géo qui bloque les attaques et peut être escaladée. Il ne peut exister qu’une seule dorsale à la fois. Appui long : Zhongli fait exploser l’élément Géo contenu dans les environs, entraînant les effets suivants : Un bouclier de jade capable d’absorber une quantité de dégâts proportionnelle aux PV Max de Zhongli est généré. L’effet d’absorption est 250% plus efficace sur les dégâts Géo. Inflige des dégâts Géo de Zone Absorbe l’élément Géo des cibles proches affectées par l’élément géo (jusqu’à 2 cibles max). Cet effet n’inflige pas de dégâts

: Le pouvoir Géo est présent dans les montagnes, sur la terre comme dans les profondeurs et jusque dans les fissures rocailleuses. Mais rares sont ceux capables de maîtriser une telle puissance Chute de météore : Zhongli fait tomber des cieux un gigantesque météore, qui inflige d’importants dégâts Géo de zone à l’impact et pétrifie les ennemis. Les ennemis pétrifiés sont immobilisés

Compétences passives

Ondes résonnantes : Chaque attaque touchant le bouclier de jade génère les effets suivants : Bouclier renforcé de 5% Cet effet peut être cumulé 5 fois maximum et dure jusqu’à la fin du bouclier

: Chaque attaque touchant le bouclier de jade génère les effets suivants : Domination de la Terre : Chute de météore inflige un bonus de dégâts équivalant à 33% des PV max de Zhongli

: Chute de météore inflige un bonus de dégâts équivalant à 33% des PV max de Zhongli Cristal du destin : Lorsque vous forgez une arme d’hast, 15% du minerai utilisé vous sera rendu

Constellation

Roche, le squelette de la terre : 2 dorsales de Dominus Lapidis peuvent exister en même temps

: 2 dorsales de Dominus Lapidis peuvent exister en même temps Pierre, le berceau du jade : Les personnages déployés à proximité sont protégés par un bouclier de jade lors de Chute de météore

: Les personnages déployés à proximité sont protégés par un bouclier de jade lors de Chute de météore Jade, brillant à travers les ténèbres : Niveau de compétence Dominus Lapidis +3

: Niveau de compétence Dominus Lapidis +3 Topaze, incassable et intrépide : Augmente la zone d’effet de chute de météore de 20%. Prolonge de plus la durée de pétrification de 2 sec.

: Augmente la zone d’effet de chute de météore de 20%. Prolonge de plus la durée de pétrification de 2 sec. Lazulite, le héraut de l’ordre divin : Niveau de compétence Chute de météore +3

: Niveau de compétence Chute de météore +3 Or, la générosité du dominateur : 40% des dégâts subis par le bouclier de jade sont convertis en PV pour le personnage actuel. La quantité de PV restaurés en une fois ne peut pas dépasser 8% des PV max du personnage.

Comment jouer Zhongli

De prime abord, Zhongli ne semble pas être le plus puissant des personnages 5 étoiles, la faute à un élément Géo qui est moins utilisé que d’autres. Pourtant, il est un formidable tank grâce à son bouclier qui peut absorber beaucoup de dégâts, au point de pouvoir se permettre de se passer de healer dans le groupe si Zhongli est bien équipé.

Il fait aussi des merveilles lorsqu’il est combiné à un autre personnage géo comme le Voyageur et surtout Ningguang, qui permet de faire des chaînes de résonances avec le Dominus Lapidis et d’amasser assez vite de l’énergie élémentaire pour déclencher son météore. Une attaque qui fait des dégâts très important sur une grande surface, et qui a en plus de cela l’avantage de pétrifier les ennemis pour quelques secondes.

Il est donc conseillé de vite monter cette aptitude, et d’utiliser Zhongli comme un support. Il reste cependant un bon DPS avec une jolie défense, notamment lorsqu’il est équipé avec la bonne arme, mais il est difficile de le placer en tant que DPS principal face aux autres personnages.

Meilleur équipement pour Zhongli

Quelle arme pour Zhongli ?

Naturellement, il faudra viser en premier lieu les armes 5 étoiles pour Zhongli afin d’en tirer le meilleur. Cependant, il existe plusieurs builds différents pour le personnage, qui sont à choisir selon votre équipe.

Perceur prismatique (5★) : Une excellente lance pour Zhongli puisqu’elle permet de renforcer son bouclier, qui est son atout principal.

(5★) : Une excellente lance pour Zhongli puisqu’elle permet de renforcer son bouclier, qui est son atout principal. Lance de jade ailée (5★) : Augmente les dommages à chaque attaque, cumulable 7 fois. Lorsque l’attaque bonus maximum est atteint, augmentes les dommages de compétence. Une lance qui sera avant tout là pour ceux qui s’orientent sur un build DPS.

(5★) : Augmente les dommages à chaque attaque, cumulable 7 fois. Lorsque l’attaque bonus maximum est atteint, augmentes les dommages de compétence. Une lance qui sera avant tout là pour ceux qui s’orientent sur un build DPS. Pique du croissant de lune (4★) : Permet d’optimiser le rôle DPS de Zhongli sans investir dans le tirage d’une arme 5 étoiles, le tout avec des résultats très satisfaisants. La Guisarme stellaire est également un bon choix pour les lances 4 étoiles.

Meilleur set Zhongli

Roche ancienne : Etant donné que le meilleur rôle de Zhongli est celui de support, on vous conseille de miser sur ses capacités Géo (notamment son météore) avec ce set.

: Etant donné que le meilleur rôle de Zhongli est celui de support, on vous conseille de miser sur ses capacités Géo (notamment son météore) avec ce set. Rideau du Gladiateur : Un set aussi utile qui augmentera l’attaque du personnage, surtout si vous comptez vous servir de Zhongli en tant que DPS.

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages. On y parle des autres personnages, avec notamment une tier list.