Pour une ex-cadre Xbox, les consoles Xbox n’ont plus du tout d’avenir chez Microsoft

L’épineuse question du hardware chez Xbox

Quand tout est une Xbox, peut-être que rien ne l’est vraiment. C’est en réfléchissant à la nouvelle stratégie de Xbox que Laura Fryer, qui était l’une des membres de l’équipe importantes des Microsoft Game Studios, pense que la marque perd peu à peu de sa valeur dans le monde du hardware. En rebondissant dans l’une de ses vidéos (retranscrite par VGC) sur l’annonce de la ROG Xbox Ally, Laura Fryer évoque le fait que ce partenariat avec ASUS est un premier pas très clair vers la fin des consoles Xbox développées en interne :

« Évidemment, en tant que membre fondateur de l’équipe Xbox, je ne suis pas satisfaite de la situation actuelle. Je n’aime pas voir toute la valeur que j’ai contribué à créer s’éroder lentement. Je suis triste, car de mon point de vue, il semble que Xbox n’a plus envie, ou ne peut plus sortir du hardware. Ce partenariat avec ROG Ally représente une sortie progressive et complète du marché du hardware. »

L’ex-productrice de la saga Gears of War va encore un peu plus loin en annonçant la mort des consoles Xbox dans un futur plus ou moins proche, tout en pensant que l’entreprise peut continuer à être sur la voie du succès, à court terme :

« Personnellement, je pense que les consoles Xbox sont mortes. Le plan semble être de pousser tout le monde vers le Game Pass. Et soyons clairs, c’est très intéressant. Je pense que c’est peut-être pour ça qu’ils ont décidé de facturer 80 $ pour Outer Worlds 2… Et voilà, ça va peut-être marcher. Xbox a un catalogue riche. Le remake d’Oblivion a été un énorme succès, et ils peuvent continuer à sous-traiter ce travail à des sociétés externes et gagner beaucoup d’argent en sortant leurs anciens jeux. Des jeux anciens, d’une époque où Xbox savait les créer. Mais quel est le plan à long terme ? Où sont les nouveaux hits ? Qu’est-ce qui fera que les gens s’intéresseront à la Xbox dans 25 ans ? J’étais impatient de voir Clockwork Revolution lors de la présentation, mais est-ce que ça suffira ? En ont-ils d’autres ? »

Une analyse qui est sur les lèvres de beaucoup de monde aujourd’hui, même si Sarah Bond, Phil Spencer et compagnie nous assurent que des consoles sont encore en développement chez Xbox. Quant aux jeux en préparation chez les Xbox Game Studios, il reste encore beaucoup de cartouches à l’éditeur et c’est sur celles-ci qu’il va désormais miser, plus que sa Xbox Series.