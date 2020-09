Genshin Impact regorge de menus divers et variés, et par conséquent, il n’est pas forcément facile de s’y retrouver au début du jeu, surtout lorsque quelques tutos manquent à l’appel. L’un des points les plus importants pour bien augmenter la force de vos personnages est le système d’artefacts, un peu obscur et brouillon à première vue. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette mécanique et comment en tirer le meilleur parti.

Où trouver des artefacts ?

Vous l’aurez remarqué, il existe cinq types d’artefacts, ce qui veut dire que vous pouvez équiper chaque personnage de cinq objets. Si vous comptez faire cela pour plusieurs personnages, le nombre d’artefacts nécessaires augment bien vite.

Heureusement, les artefacts se trouvent un peu partout dans le monde, et surtout dans les coffres. Vous pouvez être sûr de trouver des artefacts blanc, vert ou violet dans plus ou moins n’importe quel coffre. Même s’ils sont souvent de bas niveau, gardez les précieusement, ils vous serviront pour la suite.

Comment augmenter un artefact ?

Les artefacts peuvent eux aussi grimper en niveaux, comme les personnages et les armes. Pour cela, rendez-vous sur l’artefact en question et appuyer sur Renforcer (touche Triangle sur PS4), et sacrifiez d’autres artefacts pour faire monter celui-ci en niveaux. Il gagnera alors de meilleurs stats, mais aussi des capacités supplémentaires.

On ne peut que vous conseiller de ne pas sacrifier vos artefacts pour faire grimper le niveau d’objets blanc, vert ou bleu. Gardez-les plutôt pour les artefacts violet ou supérieurs, bien plus puissants et plus viable sur le long terme.

Comment optimiser les artefacts ?

La vraie force des artefacts est de permettre la création de builds pour votre personnage. Ainsi, votre Voyageur peut par exemple être très porté sur l’attaque, ou à contrario, être un tank solide avec une défense et des PV très élevés. Pour cela, il faut bien choisir les artefacts à attribuer.

En plus des bonus de caractéristiques que vous pouvez voir rapidement sur chaque artefact, vous remarquerez que chacun d’entre eux appartient à une « famille » d’artefacts, comme « Berserker », « Médecin itinérant », « Aventurier », et bien d’autres.

En vous équipant de deux artefacts de la même famille, vous gagnerez alors un bonus supplémentaire. Vous en gagnez ensuite un second en associant quatre artefacts de la même famille, ce qui offre un boost non négligeable en combat. Libre à vous ensuite de trouver le build qu’il vous fait pour chaque personnage.