Kazuha signe l’arrivée du premier personnage jouable de la région d’Inazuma dans Genshin Impact, qui débarque pour la toute première fois dans la version 1.6 du jeu. Voici tout ce qu’il faut s’avoir sur le personnage, de ses aptitudes à son build.

Présentation de Kazuha Kaedehara

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Anémo ( )

: Anémo ( ) Arme : Epée à une main

: Epée à une main Seiyū : Nobunaga Shimazaki

: Nobunaga Shimazaki Doubleur anglais : Mark Whitten

: Mark Whitten Anniversaire : 29 octobre

: 29 octobre Date d’arrivée bannière Kazuha : mardi 29 juin 2021

Description officielle : « Samouraï errant né à Inazuma, au caractère humble et agréable. Son apparence jeune et débonnaire cache un cœur abritant de nombreuses blessures. On pourrait le croire insouciant, mais Kazuha obéit à ses propres principes. »

Compétences Kazuha

Compétences actives

Attaque normale – Escrime de Garyuu : Kazuha peut enchaîner jusqu’à cinq coups d’épée consécutifs.

: Kazuha peut enchaîner jusqu’à cinq coups d’épée consécutifs. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides.

: Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides. Véhémence divine : Libère une technique secrète aussi violente qu’une bourrasque déchaînée qui attire les ennemis et les objets vers la position actuelle de Kazuha, avant de projeter les ennemis situés dans la zone, leur infligeant des dégâts Anémo et d’élever Kazuha sur un courant de vent impétueux Appui simple : Peut être libérée dans les airs. Appui long : Charger l’aptitude avant d’infliger davantage de dégâts Anémo sur une zone plus large que lors d’un appui simple.

: Libère une technique secrète aussi violente qu’une bourrasque déchaînée qui attire les ennemis et les objets vers la position actuelle de Kazuha, avant de projeter les ennemis situés dans la zone, leur infligeant des dégâts Anémo et d’élever Kazuha sur un courant de vent impétueux Coupure de mille feuilles : Déclenche la technique ultime de Garyuu, une coupure unique semblable à une tempête grondante qui inflige des dégâts Anémo de zone. Le trajet de la lame laissera derrière lui un champ appelé « Vent de printemps » qui inflige des dégâts Anémo de façon intermittente aux ennemis à l’intérieur. Absorption élémentaire : Le Vent d’automne absorbe les éléments Hydro, Pyro, Cryo et Électro avec lesquels il entre en contact. Ceux-ci lui confèrent leurs attributs et infligent un seul bonus de dégâts de l’élément correspondant. Un seul élément peut être absorbé à la fois.

: Déclenche la technique ultime de Garyuu, une coupure unique semblable à une tempête grondante qui inflige des dégâts Anémo de zone. Le trajet de la lame laissera derrière lui un champ appelé « Vent de printemps » qui inflige des dégâts Anémo de façon intermittente aux ennemis à l’intérieur.

Compétences passives

Vent d’aube : Réduit la consommation d’endurance des personnages de l’équipe de 20% lors du sprint. Ne peut être cumulé avec d’autres aptitudes passives aux effets identiques.

: Réduit la consommation d’endurance des personnages de l’équipe de 20% lors du sprint. Ne peut être cumulé avec d’autres aptitudes passives aux effets identiques. Lame d’érosion : Si la Véhémence divine entre en contact avec l’élément Hydro, Pyro, Cryo ou Électro lors de son utilisation, l’attaque plongeante « Contrôle du chaos » déclenchée après cette Véhémence divine bénéficie d’une absorption élémentaire, ajoutant ensuite des dégâts de l’élément correspondant pour 200% de l’attaque, dégâts considérés comme étant des dégâts d’attaque plongeante. Un seul élément peut être absorbé à chaque utilisation de Véhémence divine.

: Si la Véhémence divine entre en contact avec l’élément Hydro, Pyro, Cryo ou Électro lors de son utilisation, l’attaque plongeante « Contrôle du chaos » déclenchée après cette Véhémence divine bénéficie d’une absorption élémentaire, ajoutant ensuite des dégâts de l’élément correspondant pour 200% de l’attaque, dégâts considérés comme étant des dégâts d’attaque plongeante. Un seul élément peut être absorbé à chaque utilisation de Véhémence divine. Haïku de la brise : Pour chaque point de maîtrise élémentaire de Kazuha, ce dernier accorde à tous les personnages de l’équipe un bonus de 0,04% de dégâts de l’élément correspondant pendant 8 secondes lorsqu’il déclenche une Dispersion. Il est possible de cumuler les bonus de dégâts de différents éléments grâce à cette méthode.

Constellation

Montagnes écarlates : Réduit le temps de recharge de Véhémence divine de 10%. Coupure de mille feuilles réinitialise le temps de recharge de Véhémence divine lorsqu’elle est activée.

: Réduit le temps de recharge de Véhémence divine de 10%. Coupure de mille feuilles réinitialise le temps de recharge de Véhémence divine lorsqu’elle est activée. Zanshin des montagnes cruelles : Le champ de Vent d’automne créé par Coupure de mille feuilles a les effets suivants : Tant qu’il est actif, la maîtrise élémentaire de Kazuha est augmentée de 200 pts. La maîtrise élémentaire des personnages déployés dans le champ est augmentée de 200 pts. Les effets d’augmentation de maîtrise élémentaire de cette constellation ne se cumulent pas.

: Le champ de Vent d’automne créé par Coupure de mille feuilles a les effets suivants : Mystère d’érable : Véhémence divine niveau + 3.

: Véhémence divine niveau + 3. Illusion du néant : Quand l’énergie élémentaire de Kazuha tombe en dessous de 45 pts, il obtient les effets suivants : Appuyez sur la touche indiquée simplement ou longuement pour utiliser Véhémence divine restaure l’énergie élémentaire de Kazuha de 3 ou 4 pts, respectivement. Planer restaure l’énergie élémentaire de Kazuha de 2 pts toutes les secondes.

: Quand l’énergie élémentaire de Kazuha tombe en dessous de 45 pts, il obtient les effets suivants : Collection ancestrale : Coupure de mille feuilles niveau + 3.

: Coupure de mille feuilles niveau + 3. Pétales écarlates : Kazuha bénéficie d’un enchantement Anémo pendant 5 s après avoir utilisé Véhémence divine ou Coupure de mille feuilles. De plus, chaque point de maîtrise élémentaire de Kazuha augmente les dégâts infligés par son attaque normale, son attaque chargée et son attaque plongeante de 0,2%.

Comment jouer Kazuha ?

Kazuha est un personnage disposant d’un moveset très agréable à regarder et à jouer, et si on appréciera de le contrôler souvent, il faut bien garder en tête qu’il sera nettement plus utile en tant que sub-DPS, plutôt qu’en main DPS.

Même s’il attaque vite avec son attaque de base, on préférera profiter de sa dispersion dans une équipe qui sera dédiée à cette fonctionnalité. Le mieux est donc de le jouer essentiellement lorsque son attaque attaque élémentaire et son ulti sont disponibles, avant de le changer avec d’autres personnages qui viendront infliger des dégâts élémentaires, boostés pour la capacité de Kazuha.

Avec qui jouer Kazuha ?

Kazuha est relativement malléable dans le sens ou comme un Venti ou une Sucrose, il est jouable dans beaucoup de compositions qui vont s’axer sur les dégâts élémentaires, avec par exemple, les personnages suivants :

Diluc

Bennett

Klee

Xingqiu

Ganyu

Diona

Fischl

Beidou

Meilleur équipement Kazuha

Quelle arme pour Kazuha ?

Comme toujours, les armes 5 étoiles sont prioritaires ici, mais pas indispensable pour jouer Kazuha. On peut également recommander quelques armes free-to-play qui seront également très efficaces :

Serment de la liberté (5 étoiles) : La meilleure arme pour Kazuha, qui arrive en même temps que le personnage, notamment car elle offre un boost de maitrise élémentaire, mais aussi parce qu’elle joue sur la dispersion de Kazuha.

: La meilleure arme pour Kazuha, qui arrive en même temps que le personnage, notamment car elle offre un boost de maitrise élémentaire, mais aussi parce qu’elle joue sur la dispersion de Kazuha. Coupeur de jade primordial (5 étoiles) : L’une des meilleures armes aussi pour Kazuha puisque ses compétences et ulti prennent en compte le Taux Critique.

: L’une des meilleures armes aussi pour Kazuha puisque ses compétences et ulti prennent en compte le Taux Critique. Eclair des impasses (4 étoiles) : Davantage pour son boost de maitrise élémentaire que son effet, sauf si vous souhaitez booster les dégâts même de Kazuha s’il manque un peu de puissance.

: Davantage pour son boost de maitrise élémentaire que son effet, sauf si vous souhaitez booster les dégâts même de Kazuha s’il manque un peu de puissance. Piqûre de fer (4 étoiles) : Une arme accessible à tous qui va justement profiter de son effet et de sa statistique bonus pour augmenter la maitrise élémentaire du personnage.

: Une arme accessible à tous qui va justement profiter de son effet et de sa statistique bonus pour augmenter la maitrise élémentaire du personnage. Rugissement du lion (4 étoiles) : Une dernière alternative si vous n’avez pas de 5 étoiles. Une arme excellente si vous jouez dans une équipe électrocution ou surcharge, un peu moins utile dans les autres cas de figure.

Meilleur set pour Kazuha

Ombre de la Verte Chasseuse (4 pièces) : Clairement le meilleur set pour Kazuha, qui va se concentrer sur les dégâts de dispersion et sur les dégâts élémentaires, ce qui en fait le meilleur choix.

Clairement le meilleur set pour Kazuha, qui va se concentrer sur les dégâts de dispersion et sur les dégâts élémentaires, ce qui en fait le meilleur choix. Rideau du Gladiateur (2 pièces) : Si jamais vous n’avez pas le set précédent complet, et que vous souhaitez jouer Kazuha autrement qu’un sub DPS, un petit set du genre fera l’affaire, couplé à 2 pièces du set précédent.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Maitrise élémentaire > ATK%

: Maitrise élémentaire > ATK% Coupe : Dégâts Anemo > Maitrise élémentaire

: Dégâts Anemo > Maitrise élémentaire Coiffe/Couronne : Taux critique > Maitrise élémentaire

Quelles sub-statistiques en premier pour Kazuha ?

Maitrise élémentaire Dégâts critiques Taux critique ATK Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Kazuha

Matériaux d’élévation Kazuha

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Kazuha :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Turquoise Vayuda / 3 x Ganoderma marin / 3 x Insigne de pilleur / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Turquoise Vayuda / 3 x Ganoderma marin / 3 x Insigne de pilleur / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Turquoise Vayuda / 2 x Mécanisme Oni / 10 x Ganoderma marin / 15 x Insigne de pilleur / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Turquoise Vayuda / 2 x Mécanisme Oni / 10 x Ganoderma marin / 15 x Insigne de pilleur / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Turquoise Vayuda / 4 x Mécanisme Oni / 20 x Ganoderma marin / 12 x Insigne de corbeau en argent / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Turquoise Vayuda / 4 x Mécanisme Oni / 20 x Ganoderma marin / 12 x Insigne de corbeau en argent / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Turquoise Vayuda / 8 x Mécanisme Oni / 30 x Ganoderma marin / 18 x Insigne de corbeau en argent / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Turquoise Vayuda / 8 x Mécanisme Oni / 30 x Ganoderma marin / 18 x Insigne de corbeau en argent / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de Turquoise Vayuda / 12 x Mécanisme Oni / 45 x Ganoderma marin / 12 x Insigne de corbeau en or / 100.000 moras

: 6 x Fragment de Turquoise Vayuda / 12 x Mécanisme Oni / 45 x Ganoderma marin / 12 x Insigne de corbeau en or / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Turquoise Vayuda / 20 x Mécanisme Oni / 60 x Ganoderma marin / 24 x Insigne de corbeau en or / 120.000 moras

Comment récupérer des Mécanisme Oni et des Ganoderma marin ?

Vous le savez peut-être, mais l’Archipel de la Pomme dorée n’est qu’une zone temporaire, vouée à disparaitre après la 1.6. Seulement, le problème pour Kazuha, c’est que ses matériaux d’élévations se trouvent exclusivement dans cette zone. On vous a déjà préparé un guide sur l’emplacement des Ganoderma marin, tandis que les Mécanismes Oni s’obtiennent en battant le nouveau boss de la zone.

Que va t-il se passer après la 1.6 pour ces matériaux ? On l’ignore encore, mais on imagine qu’ils seront déplacés dans une autre zone. S’il est facile de placer le boss n’importe où sur la carte existante, ce ne sera pas le cas des Ganoderma, on imagine donc qu’ils seront placés avec une nouvelle zone arrivant en 1.7, probablement Inazuma.

Matériaux d’amélioration d’aptitude Kazuha

Enseignement / Guide / Philosophie de la Diligence

Insigne de pilleur / Corbeau en argent / Corbeau en or

Ecaille dorée

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.