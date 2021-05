Xinyan est l’un des personnages 4 étoiles de Genshin Impact, qui est apparue lors de la mise à jour 1.1 du jeu, et qui revient régulièrement dans les bannières. Meilleur set, compo à priroiser, quelle arme prendre… on vous dit tout sur cette rockstar dans notre guide de Genshin Impact.

Présentation de Xinyan

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Pyro ( )

: Pyro ( ) Arme : Épée à deux mains

: Épée à deux mains Seiyū : Chiaki Takahashi

: Chiaki Takahashi Anniversaire : 3 mars

: 3 mars Date d’arrivée bannière Xinyan : 1er décembre 2020 / 18 mai 2021

Description officielle : « À Liyue, le rock ‘n’ roll est une nouvelle forme d’art et Xinyan en est la pionnière. Sa musique et ses chansons passionnées sont un pied de nez aux préjugés et au conformisme. Si vous en avez l’occasion, ne manquez pas l’un de ses concerts. »

Compétences Xinyan

Compétences actives

Attaque normale (Danse du feu) : Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée

(Danse du feu) : Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée Attaque chargée : Exécute une succession d’attaques tournoyantes ; cette attaque consomme de l’endurance sur la durée. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant.

: Exécute une succession d’attaques tournoyantes ; cette attaque consomme de l’endurance sur la durée. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant. Attaque descendante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact. Jeu fervent : Xinyan brandit sa guitare, et inflige aux ennemis proches des dégâts Pyro, et génère un bouclier grâce au soutien de l’audience. Le bouclier absorbe une quantité de PV proportionnelle à la DEF de Xinyan et aux ennemis touchés : 0 à 1 ennemi touché : Bouclier Niv. 1 2 ennemis touchés : Bouclier Niv. 2 3 ennemis touchés ou plus : Bouclier de Niv. 3 qui inflige en plus des dégâts Pyro continus aux ennemis proches Le bouclier a les effets suivants : Applique au moment de sa création l’élément Pyro à Xinyan ; son effet d’absorption est 250% plus efficace sur les dégâts Pyro

: Xinyan brandit sa guitare, et inflige aux ennemis proches des dégâts Pyro, et génère un bouclier grâce au soutien de l’audience. Le bouclier absorbe une quantité de PV proportionnelle à la DEF de Xinyan et aux ennemis touchés : Riff rebelle : Grattant son instrument avec passion, Xinyan libère une vague d’ondes qui repoussent les ennemis, et infligent aux ennemis proches des dégâts physiques, au plus grand plaisir du public. L’ambiance se réchauffe tellement que des explosions ont lieu, infligeant aux ennemis proches des dégâts Pyro

Compétences passives

« Le spectacle doit continuer, même sans audience… » : Réduit le nombre d’ennemis à toucher pour déclencher chaque niveau de bouclier de Jeu fervent : 1 ennemi touché : Bouclier Niv. 2 2 ennemis touchés ou plus : Bouclier Niv. 3

: Réduit le nombre d’ennemis à toucher pour déclencher chaque niveau de bouclier de Jeu fervent : « … Ca, c’est du rock » : Les dégâts physiques infligés par les personnages sous la projection du bouclier généré par Jeu fervent augmentent de 15%

: Les dégâts physiques infligés par les personnages sous la projection du bouclier généré par Jeu fervent augmentent de 15% Recette pour un tube : 12% de chance d’obtenir un plat supplémentaire lorsque vous cuisinez un plat parfait qui renforce la défense

Constellation

Accélération fatale : La vitesse des attaques normales et chargées de Xinyan augmente de 12% pendant 5 sec lorsque Xinyan inflige un coup critique. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 sec.

: La vitesse des attaques normales et chargées de Xinyan augmente de 12% pendant 5 sec lorsque Xinyan inflige un coup critique. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 sec. Ouverture impromptue : Le taux critique des dégâts physiques de Riff Rebelle augmente de 100%. Un bouclier Niv. 3 est de plus généré à l’activation

: Le taux critique des dégâts physiques de Riff Rebelle augmente de 100%. Un bouclier Niv. 3 est de plus généré à l’activation Double corde : Niveau de compétence Jeu fervent +3

: Niveau de compétence Jeu fervent +3 Rythme irrésistible : La résistance physique des ennemis touchés par Xinyan au début de Jeu fervent est réduite de 15% pendant 12 sec.

: La résistance physique des ennemis touchés par Xinyan au début de Jeu fervent est réduite de 15% pendant 12 sec. Rappel fervent : Niveau de compétence Riff rebelle +3

: Niveau de compétence Riff rebelle +3 Rock infernal : Réduit le coût d’endurance des attaques chargées de Xinyan de 30%. Xinyan obtient de plus un bonus d’attaque équivalent à 50% de sa défense lorsqu’elle exécute une attaque chargée

Comment jouer Xinyan

Xinyan est avant tout une main DPS. Elle agit en tant que tank dégâts physiques au même titre qu’un Razor ou qu’un Diluc, tout en restant quelque peu moins efficace tant qu’elle n’a pas de constellation. Mais dès lors que le personnage atteint le C2, il est bien plus efficace car son taux de critique est largement boosté, ce qui améliore sa vitesse d’attaque.

Il ne faut pas oublier que le bouclier de Xinyan est également très utile, au même titre qu’une Beidou ou d’une Diona. Si vous ne jouez aucun personnage Géo dans votre équipe, il s’agira d’une défense non-négligeable. Le C4 de Xinyan est également très utile pour augmenter les dégâts aux ennemis touchés par Jeu Fervent.

Avec qui jouer Xinyan

Même si Xinyan agit comme un main DPS, il est aussi possible de se servir d’elle dans diverses compositions, même en support. Il faut privilégier les personnages Electro avec elle, qui vont baisser la résistance aux dégâts physiques, ou encore les personnages Hydro ou Cryo afin de jouer sur les réactions élémentaires.

Xingqiu

Eula

Tartaglia

Bennett

Diona

Fischl

Beidou

Meilleur équipement pour Xinyan

Quelle arme pour Xinyan ?

Xinyan tirera forcément son plein potentiel avec des armes 5 étoiles, mais il existe quelques alternatives qui fonctionneront également très bien.

Fierté de la Voute d’Azur (5★) : Si vous souhaitez profiter au mieux de l’effet du C4, la recharge d’énergie sera utile et favorisée par cette arme. Très bonne arme pour la prendre en tant que main DPS.

: Si vous souhaitez profiter au mieux de l’effet du C4, la recharge d’énergie sera utile et favorisée par cette arme. Très bonne arme pour la prendre en tant que main DPS. Lame Brute (5★) : Potentiellement la meilleure arme, qui va renforcer son bouclier en plus d’augmenter drastiquement l’attaque.

: Potentiellement la meilleure arme, qui va renforcer son bouclier en plus d’augmenter drastiquement l’attaque. Ode au chant du vent (5★) : Une épée avec une attaque de base très élevée.

: Une épée avec une attaque de base très élevée. Mort du loup (5★) : Pour favoriser l’attaque au maximum.

: Pour favoriser l’attaque au maximum. Espadon (prototype) (4★) : Une très bonne alternative, qui va augmenter les dégâts des attaques normales et chargées.

: Une très bonne alternative, qui va augmenter les dégâts des attaques normales et chargées. Ossature du dragon (4★) : Pour augmenter le taux de critiques.

Meilleur set Xinyan

Tout dépend du rôle attribué à Xinyan, mais en général, le personnage est plutôt orienté sur ses dégâts physiques, avec les sets qui favorisent cela. Le meilleur équipement pour elle, si vous la jouez en main DPS, serait donc le Set x4 Gladiateur, ou en second choix, Météore inversé. Avec l’arrivée de la mise à jour 1.5, le set Flamme Blême est aussi tout à fait crédible.

Rideau du Gladiateur (2 ou 4 pièces) : Pour favoriser les dégâts généraux.

: Pour favoriser les dégâts généraux. Flamme blême (2 ou 4 pièces) : Apporte un gros boost de dégâts, avec un bonus de dégâts physiques

: Apporte un gros boost de dégâts, avec un bonus de dégâts physiques Chevalerie ensanglantée (2 pièces) : Pour augmenter les dégâts physiques du personnage

: Pour augmenter les dégâts physiques du personnage Météore inversé (4 pièces) : Permettra d’augmenter votre bouclier mais aussi vos dégâts lorsque vous êtes protégés. A prendre de préférence si vous avez le full set 4 pièces

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATK% > Energie Recharge

: ATK% > Energie Recharge Coupe : Dégâts physiques > ATK%

: Dégâts physiques > ATK% Coiffe/Couronne : Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Xinyan ?

ATK% Taux critique Dégâts critiques Energie recharge DEF% Points de vie (HP)

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Xinyan

Matériaux d’élévation Xinyan

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Xinyan :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’Agate agnidus / 3 x Muguets bleus / 3 x Insignes du pilleur / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’Agate agnidus / 3 x Muguets bleus / 3 x Insignes du pilleur / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragments d’Agate agnidus / 2 x Graines de feu / 10 x Muguets bleus / 15 x Insignes du pilleur / 40.000 moras

: 3 x Fragments d’Agate agnidus / 2 x Graines de feu / 10 x Muguets bleus / 15 x Insignes du pilleur / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragments d’Agate agnidus / 4 x Graines de feu / 20 x Muguets bleus / 12 x Insignes de corbeau en argent / 60.000 moras

: 6 x Fragments d’Agate agnidus / 4 x Graines de feu / 20 x Muguets bleus / 12 x Insignes de corbeau en argent / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceaux d’Agate agnidus / 8 x Graines de feu / 30 x Muguets bleus / 18 x Insignes de corbeau en argent / 80.000 moras

: 3 x Morceaux d’Agate agnidus / 8 x Graines de feu / 30 x Muguets bleus / 18 x Insignes de corbeau en argent / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceaux d’Agate agnidus / 12 x Graines de feu / 45 x Muguets bleus / 12 x Insignes de corbeau en or / 100.000 moras

: 6 x Morceaux d’Agate agnidus / 12 x Graines de feu / 45 x Muguets bleus / 12 x Insignes de corbeau en or / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierres d’Agate agnidus / 20 x Graines de feu / 60 x Muguets bleus / 24 x Insignes de corbeau en or / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Xinyan

Enseignement de l’Or / Guide de l’Or / Philosophie de l’Or

Insignes du pilleur / Insignes de corbeau en argent / Insigne de corbeau en or

Corne de Monoceros Caeli

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages. On y parle des autres personnages, avec notamment une tier list.