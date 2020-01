Goku et ses amis sont de retour sur consoles en ce mois de janvier avec Dragon Ball Z Kakarot. Prenant la forme d’un RPG avec des composantes du jeu d’action, le titre propose de revivre les aventures de l’anime, en partant de la saga des Saiyans jusqu’à la fin de l’arc Boo. Permettant de trancher avec les habituels jeux de combat à la Xenoverse ou FighterZ, on part donc sur un jeu de rôle avec sa progression à base d’expérience, ses quêtes annexes et bien d’autres choses. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Soluce Dragon Ball Z Kakarot

Lors des grosses sorties, on vous propose désormais de gros dossiers, vous permettant de faire le point sur un jeu que vous attendez. Après celle de Star Wars Jedi Fallen Order par exemple, voici la soluce complète de Dragon Ball Z Kakarot avec des aides, des astuces et des guides complets. Cela vous permettra de savoir comment terminer l’histoire principale, chapitre après chapitre et de tout connaître sur l’univers du titre.

Il est fort probable que cette solution soit régulièrement mise à jour. N’hésitez donc pas à revenir la consulter régulièrement pour ne rien louper des nouveautés la concernant. Plus bas, vous retrouverez également une FAQ pour répondre à de nombreuses interrogations.

Tous les guides Dragon Ball Z Kakarot

Voici l’ensemble des soluces publiées par notre équipe. Bien sûr, attention aux éventuels spoilers.

Histoire principale

En écriture

Quêtes secondaires

En écriture

Astuces

FAQ

Voici une foire aux questions avec quelques pistes pour vous présenter le jeu. Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à les poser en commentaire.

Nom : Dragon Ball Z: Kakarot

: Dragon Ball Z: Kakarot Genre : Action / RPG

: Action / RPG Éditeur : Bandai Namco

: Bandai Namco Développeur : CyberConnect2

: CyberConnect2 Prix : 59.99€

: 59.99€ PEGI 12

Qu’est-ce que Dragon Ball Z Kakarot ?

Dragon Ball Z Kakarot est un action RPG qui nous fait suivre l’histoire de Goku et de ses amis. C’est un jeu de rôle, avec une progression des personnages, des quêtes secondaires à réaliser et évidemment, une trame principale à suivre. On y retrouve donc des lieux et des événements que les fans connaissent si bien.

Vous pourrez retrouver des endroits comme la Terre, la planète Namek, celle de Kaio ou encore la Chambre du temps. On pourra voyager un peu partout, notamment en compagnie du Nuage Magique, et il y a des activités secondaires en plus des quêtes annexes. On peut pécher, chasser des dinosaures ou concocter de bons petits plats.

Il est développé par CyberConnect2, le studio de développement derrière la série des Naruto Ninja Storm. Bandai Namco s’occupe de la distribution et de l’édition du jeu.

Quels sont les arcs couverts par Dragon Ball Z Kakarot ?

L’histoire nous permet de revivre les arcs suivants, en plus du prologue :

Saga Saiyan

Saga Freezer

Saga Cell

Saga Buu

Est-ce qu’il y a un mode multijoueur ?

Non, Dragon Ball Z Kakarot est résolument un jeu solo. Il ne dispose d’aucun mode en ligne pour jouer avec d’autres joueurs ni de mode coopératif.

Quelle est la durée de vie de DBZ Kakarot ?

Comptez environ 35 heures pour finir l’histoire et environ 90/100 heures pour absolument tout terminer.

Que contient l’édition collector de Dragon Ball Z Kakarot ?

L’édition collector de Dragon Ball Z Kakarot – toujours disponible à l’achat – regroupe :

Un diorama avec une figurine de Goku et Gohan sur le Nuage Magique à côté d’un grand dinosaure

Un artbook

Un Steelbook

Le jeu en version physique (PS4 ou Xbox One)

Celle-ci coûte 229,99€.

Contenu de l’édition deluxe

En plus du collector, il est possible de mettre la main sur une édition deluxe. Celle-ci est vendue à 89,99€ et contient :

Des articles pour la cuisine

Le Season Pass

Un pack avec 11 pistes de la bande-son (issues de l’anime original)

Quels sont les bonus de précommande ?

Si vous achetez le jeu avant sa sortie officielle, le 17 janvier, vous aurez droit à quelques bonus de précommande, à savoir :

Une quête secondaire « Une compétition entre amis »

Un accès anticipé à l’entraînement de Bonyu (personnage exclusif)

Un consommable (qui augmente l’attaque et les points de vie)

Quels sont les personnages jouables de Dragon Ball Z Kakarot ?

Contrairement à ce que certains joueurs pensent, Goku n’est pas le seul visage connu que l’on pourra incarner au cours de l’aventure. D’autres personnages seront jouables.

Voici la liste (non exhaustive) :

Goku (Kakarot)

Gohan

Vegeta

Piccolo

Trunks (futur)

Il existe également des personnages de support qui peuvent venir vous aider pendant les affrontements tels que :

Krillin

Yamcha

Tien Shinhan

Ciaotzu

Trailer de lancement

Quelle est la configuration requise PC de Dragon Ball Z Kakarot ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 SP1 64-bit

Processeur : Intel Core i5-2400 ou AMD Phenom II X6 1100T

Mémoire vive : 4 Go de mémoire

Graphiques : GeForce GTX 750 Ti ou Radeon HD 7950

DirectX : Version 11

Espace disque : 36 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-3470 or AMD Ryzen 3 1200

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

Graphiques : GeForce GTX 960 ouRadeon R9 280X

DirectX : Version 11

Espace disque : 40 Go d’espace disque nécessaire

Est-ce qu’il y a des collectibles à ramasser ?

Oui, on y retrouve différents objets à collecter dans Dragon Ball Z Kakarot. On peut notamment trouver des Z-Orbs, qui sont utilisés pour obtenir de nouvelles compétences, que l’on peut collecter après avoir gagné un combat par exemple, l’argent, évidemment, qui vous permet d’acheter ou encore les médailles D.

Que signifie Kakarot ?

Les connaisseurs de l’univers de Dragon Ball connaissent forcément ce nom. Néanmoins, si vous venez de commencer le manga, l’anime ou que vous voulez juste jouer au jeu sans connaître le lore, il faut savoir que Kakarot est le nom original de Son Goku. Effectivement, notre héros est un Saiyan qui s’est retrouvé sur Terre, mais quand Raditz ou encore Vegeta le retrouvent, ils le surnomment par son premier nom, donc Kakarot.