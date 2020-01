On continue notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot avec un cinquième épisode, doublé d’un moment que l’on attend tous : L’arrivée héroïque de Son Goku ! Après avoir découvert L’atout de Freezer : le Commandu Ginyu, les choses semblent assez mal engagées pour les amis de Son Goku.

Récompenses :

Texte sacré des arts martiaux x2

Super protéine de puissance

Livre pour adultes génial

L’arrivée de Son Goku

Enfin de retour avec Son Goku, vous commencez par engranger 655973 EXP et vous pouvez désormais utiliser l’attaque spéciale du Genkidama. Déterminé à sauver Son Gohan et les autres, rejoignez la bataille à l’endroit indiqué sur votre carte.

Après la cinématique, Vegeta et Son Gohan gagnent respectivement de l’EXP également. Mais il est temps pour Son Goku de faire payer Recoome. Si ses attaques sont identiques à celles de la mission précédente, Son Goku étant beaucoup plus fort, vous n’aurez aucun mal à vous en défaire. N’oubliez pas d’équiper le Genkidama qui inflige d’immenses dégâts et qui vous sera utile dans ce combat.

Un entraînement suffisant ?

Mais pas le temps de vous reposer car Burter et Jeice prennent la relève et vous défient à leur tour, dans un combat à deux contre vous-même. Peu importe qui vous choisissez d’éliminer en premier mais notez que Jeice fait moins de dégâts et que ses attaques se basent essentiellement sur des kikohas à distance, relativement faciles à éviter.

Il vous suffit donc d’esquiver, de parer et de contre-attaquer au bon moment pour vous en débarrasser sans trop de difficultés. Néanmoins, pensez à toujours avoir quelques soins en votre possession pour les situations fâcheuses.

Le combat contre Capitaine Ginyu

Vous faites maintenant équipe avec Vegeta pour tenter de vaincre le Capitaine Ginyu et Jeice. Trouvez l’endroit sur votre carte pour vous y confronter.

Mais c’est sans compter sur la sournoiserie de Vegeta puisque vous voilà de nouveau dans un affrontement, seul contre deux. Tout comme lors du combat précédent, il semble plus simple d’esquiver les attaques à distance de Jeice et de vous occuper de Ginyu en premier. D’autant plus qu’à part des attaques chargées au corps-à-corps, Ginyu n’oppose pas beaucoup plus de résistance.

Autant dire que vous viendrez assez facilement à bout de vos deux adversaires en vous contentant d’esquiver pour enchaîner une contre-attaque bien placée derrière.

Mais au terme de la bataille, Ginyu n’a pas dit son dernier mot et il échange son corps blessé avec celui de Son Goku. La situation devient grave… Rendez-vous au prochain épisode dans lequel visiblement Porunga fait son apparition.

