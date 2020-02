Dans Dragon Ball Z Kakarot, vous allez évidemment pouvoir dénicher les fameuses boules de cristal. Au nombre de sept, celles-ci vous donnent accès à Shenron et donc, de 1 à 3 vœux (en fonction de votre évolution dans l’histoire). Parmi les vœux que vous pouvez faire, il y a la possibilité de ramener à la vie d’anciens guerriers tombés au combat.

Vous l’avez deviné, il s’agit d’ennemis que vous avez déjà affrontés et que vous allez devoir une nouvelle fois combattre. Mais il s’agit aussi bien de quêtes annexes, qui, en plus, donnent droit à des emblèmes. Eh oui, vous vous demandiez comment obtenir les emblèmes de Raditz ou du Capitain Ginyu, c’est ici. Mais pour ne pas faire un article par combat, on centralise toutes ces histoires secondaires ici.

Raditz (La fierté de la race Guerrière)

Emblème Raditz

Niveau 20

Doit être réalisé avec Piccolo

Nappa (Puissance Saiyen)

Emblème Nappa

Niveau 29

Doit être réalisé avec Gohan

Doria (Le pouvoir, c’est la justice !)

Emblème Doria

niveau 32

Doit être réalisé avec Gohan

Zarbon (La beauté du pouvoir)

Emblème Zarbon

Niveau 32

Doit être réalisé avec Gohan

Commandant Ginyu (Intégrer le Commando Ginyu)

Permet d’obtenir les emblèmes d’âme suivant : Emblème Recoome Emblème Burter Emblème Jeice Emblème Guildo niveau 34

Doit être réalisé avec Gohan

Apple (Remplir la vacance du pouvoir)

Emblème Apple

Niveau 56

Doit être réalisé avec Gohan

Kiwi (Pas de feux d’artifice vicieux pour moi !)

Emblème Kiwi

Niveau 45

Doit être réalisé avec Vegeta

Cell Juniors (Petits cauchemars)

Emblème Cell Junior

Niveau 47

Doit être réalisé avec Vegeta

Le Roi Cold (La plus redoutée des familles)

Emblème Roi Cold

Niveau 76

Doit être réalisé avec Gohan

C-19 et C-20 (Les ombres de l’Armée du Ruban Rouge)

Emblème C-19 et C-20

Niveau 76

Doit être réalisé avec Goku

Babidi (Babidi est de retour)

Permet d’obtenir les emblèmes d’âme de : Babidi Yamu Spopovitch

Niveau 76

Doit être réalisé avec Gohan

Pui Pui et Yakon (Changer d’avis)

Permet d’obtenir les emblèmes d’âme de : Pui Pui Yakon

Niveau 76

Doit être réalisé avec Goku

Conditions : Avoir terminé la quête Porunga : 2e Partie

Dabra (Le roi des démons ?)

Emblème Dabra

Niveau 81

Doit être réalisé avec Goku

Conditions : Avoir terminé la quête Porunga : 2e Partie

Freezer (Le retour de l’Empereur)

Emblème Freezer

Niveau 80

Doit être réalisé avec Goku

Conditions : Avoir terminé la quête Porunga : 2e Partie

Cell (Perfection Parfaite)

Emblème Cell

Niveau 80

Doit être réalisé avec Goku

Conditions : Avoir terminé la quête Porunga : 2e Partie

