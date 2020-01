Voici la suite de la soluce de Dragon Ball Z : Kakarot avec l’épisode 4 du premier arc : Sévère machine à apprendre. Après le cours de survie pour Son Gohan, retrouvez Son Goku qui arrive sur la planète du maître Kaïo.

Récompenses :

Texte sacré des arts martiaux

Boussole en bronze

Protéine de puissance

Tablier en soie

Piercing sophistiqué

Tout d’abord, faites connaissance avec Kaïo à travers le dialogue. A un moment, afin de prouver votre valeur aux yeux du maître, celui-ci vous demande de lui raconter votre meilleure blague. Étant donné que les deux autres sont les siennes et en suivant la logique, choisissez de répondre : « Euh bon voyage ! On s’appelle si ça pèle !« . Si le maître Kaïo valide votre jeu de mot, vous recevez alors son emblème d’âme et vous débloquez le tableau communautaire de l’entraînement.

Techniques de survie

Suite à l’entraînement intensif de Son Gohan, le personnage gagne 940 EXP. Puis, le jeu vous montre un encadré concernant les chasses au dinos. En effet, votre nouvel objectif en tant que Son Gohan est de battre le dinosaure et de prendre sa viande.

Un Grandiosaure se balade justement devant vous. Approchez-vous de lui et attaquez-le avec des kikohas en le ciblant grâce à votre gâchette gauche sur la manette. Utilisez vos kikohas jusqu’à le faire tomber et récupérer 3 morceaux de dino maigre.

Le régime d’entraînement de Piccolo

Piccolo vous rejoint ensuite pour vous apprendre à voler. Il ne reste plus qu’à vous préparer au combat pour défier votre maître. Pour cela, à proximité de votre prochain objectif, une histoire secondaire est disponible sur votre carte : Un avenir incertain.

Sinon, rejoignez Piccolo à l’endroit indiqué et combattez-le. En vidant sa barre de vie, vous assistez à une cinématique.

Après un petit détour par la planète du maître Kaïo, vous retrouvez Son Gohan, épuisé et lassé de son entraînement. C’est pourquoi il décide de filer en douce pour aller se reposer.

Ouvrez la carte du monde et partez en direction de la maison de Son Goku, dans la zone des montagnes sud-est.

Liberté !

A ce moment-là, volez en direction du rayon rouge que vous apercevez au loin. Arrivé à destination, vous croisez Pu-erh qui se fait surprendre par des ennemis malfaisants. Ce sont des ennemis maléfiques, reconnaissables à leur aura rouge et plus coriaces à battre, mais vous n’avez pas le choix.

Après en être venu à bout (et avoir obtenu votre trophée/succès « Un mauvais présage » pour avoir battu votre premier groupe malfaisant), vous recevez l’emblème d’âme de Pu-erh. Ainsi, vous gagnez 484 EXP et un message vous en apprend davantage sur l’apparition des ennemis malfaisants, ce qui semble cacher un secret à découvrir ici.

Motivé de nouveau, ouvrez la carte du monde et foncez vers le marécage de Blake, dans la zone des plaines centrales. Une nouvelle activité annexe apparaît alors avec des bases ennemies à détruire dont l’emplacement est révélé sur votre carte par un symbole de couleur mauve.

La jugeote de Son Gohan

Mais pas de temps à perdre et filez au camp d’entraînement pour montrer à Piccolo que vous avez de la puissance à revendre. Partez en direction du rayon rouge où Piccolo vous attend. C’est un combat nerveux mais largement abordable qui s’annonce. En effet, Piccolo est très rapide, il enchaîne parfaitement ses déplacements et ses attaques. Essayez de bloquer ses coups et d’esquiver au maximum, et guettez la moindre faiblesse pour contre-attaquer et lui infliger des dégâts.

La mission s’achève sur ce combat. En parallèle, Son Goku est ressuscité (ce qui lui rapporte 143 468 EXP au passage) et l’arrivée des Saiyens est imminente. Votre prochaine mission : Affrontez le dangereux duo.