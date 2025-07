STALKER 2: Heart of Chornobyl prépare sa version PS5, le portage sortira avant la fin de l’année

La DualSense et la PS5 Pro seront sollicitées

Le studio ukrainien a annoncé aujourd’hui via IGN que la version PS5 de STALKER 2: Heart of Chornobyl était bel et bien en préparation, comme on le découvre dans une première vidéo. Ce portage utilisera la DualSense pour renforcer l’immersion, avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Il profitera aussi de la puissance de la PlayStation 5 Pro pour afficher un rendu plus propre et sans doute plus stable, même si tous les gains techniques n’ont pas encore été précisés pour le moment.

Et comme le studio a eu beaucoup de soucis avec cela par le passé, pas question de donner une date précise pour le moment. GSC Game World nous prévient seulement que la version PS5 de STALKER 2: Heart of Chornobyl sortira à la fin de l’année 2025, sans plus de précision. Rappelons que le studio est toujours sous la menace de la guerre en Ukraine, même s’il a pris des dispositions pour protéger une partie de son équipe.

Pour en savoir un peu plus sur ce STALKER 2: Heart of Chornobyl, n’hésitez pas à consulter notre test de la version PC.