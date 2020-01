On poursuit cette soluce de Dragon Ball Z Kakarot avec la quête annexe Touristes en difficulté. Dans cette histoire secondaire sur Namek, il est demandé de chercher la marilithe.

Soluce Touristes en difficulté

Récompenses :

EXP : 7903

Médaille D

Peluche Shenron

Boucles d’oreilles sophistiquées

On vous l’avait déjà évoqué dans une astuce sur où trouver la marilithe. Maintenant, on vous explique le cheminement. C’est simple, après la quête, partez vers la zone indiquée. La pierre se situe en fait dans une petite montagne. Visuellement, c’est entre deux rivières, avec le bloc le plus petit des deux. Utilisez votre kihoha pour la détruire.

Quand c’est fait, ramassez-là et retournez voir les touristes. Une fois sur place, des gardes vous attendent. Terminez le combat pour en finir avec la quête. Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot pour y trouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.