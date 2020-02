Voici le cheminement complet de l’histoire secondaire Retrouvailles avec Suno pour notre soluce de Dragon Ball Z Kakarot. Cette quête est à récupérer auprès de Suno au niveau du Village Bells dans la Zone des montagnes nord après avoir terminé l’histoire. Il faut la récupérer avec Goku.

Soluce Retrouvailles avec Suno

Récompenses :

EXP : 241638

Médaille D x3

Boussole en or

Collier Sophistiqué

Dans cette quête secondaire, vous allez devoir dénicher plusieurs ressources à savoir :

Grande Carpe énergie x10

Riz blanc Nature x10

Blé rose x10

Pour obtenir ces ingrédients, le plus simple est bien sûr d’aller directement au marchand en ville. De plus, en ayant terminé l’histoire principale, vous avez de (très) grandes chances d’avoir déjà obtenus l’ensemble des ingrédients (nous en avions au moins le quadruple lorsqu’on a fait la quête). Sinon, les carpes se trouvent bien sûr dans les rivières, et le reste un peu partout très facilement.

