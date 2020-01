Voici la soluce de Dragon Ball Z : Kakarot. Après que Son Gohan ait été enlevé par Raditz dans l’épisode précédent, Attaque des Saiyens, vous voilà déterminé à le retrouver. Accompagné de Piccolo, vous formez ainsi une équipe de rêve.

Récompenses :

EXP + 346

Peluche Maître Karine

Urne sophistiquée

Tablier en soie

Texte sacré des arts martiaux

Avant de partir, Bulma vous donne un Vitajus, une boisson de guérison rapide qui vous permet de récupérer 10000 PV. C’est le moment d’apprendre comment assigner un objet à votre palette.

Le jeu vous donne ensuite quelques explications sur les personnages de soutien (en l’occurrence ici, Piccolo) et sur le déplacement entre zones désormais possible.

A la poursuite de Raditz

Partez en direction du village de Lucca sur la carte du monde disponible depuis le menu du jeu. Sélectionnez le village en question tout à droite et confirmez votre choix.

En découdre avec Raditz

Sur place, apprenez à vous déplacer autrement grâce aux véhicules et découvrez la nouvelle zone. Sur votre carte, repérez votre objectif et notez que deux histoires secondaires sont disponibles dans les environs : Gentil géant et Nam le colporteur.

En suivant le rayon rouge à l’horizon, vous arrivez au niveau du cratère où s’est écrasée la capsule de Raditz. Dévorez le poisson bouilli que Chichi vous a préparé lors du didacticiel sur la nourriture et écoutez le dialogue. Puis combattez Raditz avec Piccolo à vos côtés dans une première phase avant d’assister à une cinématique.

Affrontez de nouveau Raditz dans une seconde phase. Le combat n’est pas très difficile, veillez juste à bien esquiver ses orbes roses en utilisant la téléportation et prenez garde à ses attaques circulaires au corps-à-corps.

San Goku mal en point, le combat se termine par une cinématique faisant intervenir Son Gohan qui déstabilise Raditz. Son Goku en profite pour le ceinturer, ce qui permet à Piccolo de lui asséner le coup fatal. Ainsi s’achève cette mission.

Piccolo décide alors de prendre en charge l’entraînement de Son Gohan et de commencer par un cours de survie.

Retrouvez également notre guide complet avec notre soluce complète et toutes nos astuces à portée de clic.