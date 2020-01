Voici la suite de notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot avec le septième et dernier épisode de ce premier arc contre l’invasion Saiyen. Dans la continuité du précédent combat de Son Goku vs. Vegeta, on retrouve nos jeunes guerriers au cœur de l’affrontement contre le Prince des Saiyens.

Pas de récompense.

La résistance

C’est donc Son Gohan et Krilin que l’on retrouve notamment, décidés à rebrousser chemin pour venir en aide à Son Goku. Quelque chose cloche… En tant que Son Gohan, vous n’avez plus qu’à foncer vers le rayon rouge au loin pour voir ce qu’il peut bien se passer là-bas.

Après être parvenu à couper la queue de Vegeta à travers une cinématique, prenez le relais dans une nouvelle phase de combat. Là encore, gardez la même tactique en restant éloigné et utilisez principalement vos attaques à distance.

Dans une autre cinématique, Vegeta se retrouve très mal au point après avoir subi le Genkidama et la transformation de Son Gohan en gorille, mais il parvient à s’enfuir grâce à la bonté de Son Goku.

Ainsi s’achève cet épisode et le premier arc du jeu. Au passage, vous obtenez également le trophée/succès « Une expérience éreintante » pour avoir terminé la saga Saiyen.

Profitez d’un moment de liberté et de répit avec une petite séquence d’interlude avant de poursuivre l’aventure dans une prochaine saga contre un certain Freezer… Vous pouvez utiliser ce temps libre pour récupérer des objets, vous entraîner et vous occuper des histoires secondaires.