C’est le jour fatidique ! Voici la soluce du troisième épisode de cette saga de Dragon Ball Z : Kakarot. Après la préparation contre les cyborgs, leur arrivée prédite par Trunks est imminente et nos guerriers sont enfin prêts pour le combat.

Récompenses :

Super pain de méninges x2

Boussole en argent

Texte sacré des arts martiaux

Le jour fatidique

En compagnie de Son Gohan et de Piccolo, vous commencez par incarner Son Goku. Rendez-vous à Ville Papaye (l’endroit étant indiqué sur votre carte) pour découvrir ces mystérieux ennemis.

Après la petite cinématique, parlez à tout le monde pour obtenir des informations sur les cyborgs. Pour cela, rendez-vous aux 3 endroits localisés sur votre carte.

Commencez par vous rendre vers celui au Nord (à droite de votre position) et parlez à Piccolo. Rien à signaler… Partez alors en direction du Sud pour rejoindre Krilin. Toujours rien… Dirigez-vous vers le dernier repère pour parler à Tenshinhan sans plus de succès. Pourtant les Cyborgs ne sont plus très loin…

Après les présentations, recevez 207961 EXP et partez en direction des Terres désolées de Gizard via la carte du monde.

Attaque des Cyborgs

Sur place, il s’agit de détourner les Cyborgs vers un champ de bataille plus approprié. Rendez-vous à l’endroit indiqué sur votre carte pour les retrouver. Le combat contre C-19 est sur le point de commencer.

Même si C-19 a la capacité d’absorber les attaques à énergie pour régénérer sa santé, le combat ne posera pas de difficulté particulière. Mais Son Goku étant terrassé par la maladie, c’est Vegeta qui prend le relais dans un autre combat après avoir gagné 852860 EXP.

Approchez-vous alors de C-19 pour déclencher les hostilités. Durant ce combat, prenez le temps de lire les attaques de votre adversaire et de réagir en conséquence. Par exemple, évitez d’utiliser vos attaques de Ki lorsqu’il déploie son absorption d’énergie sous peine de l’aider à recharger sa jauge de santé et privilégiez plutôt les attaques au corps-à-corps.

Sinon, esquivez ses coups de boule perforants et son regard mortel pour riposter avec votre Canon Garric dans la foulée et en venir à bout facilement.

L’épisode se termine sur un Super Big Bang de Vegeta pour réduire C-19 en miettes. Tout cela sans savoir qu’il existe des Cyborgs encore plus terrifiants à découvrir dans le prochain épisode.

