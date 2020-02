Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’histoire secondaire Accident d’animorphaline dans Dragon Ball Z Kakarot. Celle-ci s’obtient en parlant à Maître Karine avec Son Goku (uniquement) lors de l’Arc Cell avant le tournoi. Vous devez aller le voir au pied de la Tour.

Soluce Accident d’animorphaline

Récompenses :

EXP : 158099

Médaille D x5

Capuche animale multi-usages

Celui-ci vous demandera des champignons spéciaux qui poussent uniquement dans une grotte. Pour commencer, dirigez-vous vers la Zone Continent central (l’arène de Cell théoriquement à ce moment de l’histoire). Parlez aux deux hommes/bêtes qui ne vous feront pas confiance. Automatiquement, vous reviendrez avec Oolong.

Après une autre cinématique, vous voici à la Capsule Corp. Là, vous allez devoir parler à Bulma, pour en savoir plus sur l’animorphaline et donc guérir les deux compères. C-16 et Bulma discutent donc avec vous.

Encore une fois, vous serez téléporté automatiquement. Cette fois, vous parlerez à M. Popo qui demandera plusieurs ressources :

Herbe de qualité x3

Escargot d’eau douce charnu x4

Corne de gazelle dorée

Emplacement des ingrédients

Théoriquement, l’herbe de qualité vous en aurez massivement déjà. Sinon, il y en a dans la Zone Ouest. Quant aux escargots d’eau douce charnus et la corne de gazelle dorée, vous les trouverez respectivement dans les algues du lac des Montagnes nord et soit dans les Plaines Centrales soit sur le Continent Central. C’est assurément la gazelle dorée qui sera le plus complexe à dénicher.

Où trouver Escargot d’eau douce charnu ?

Allez donc au Lac de Glace de Darlinge au niveau de la zone des Montagnes Nord. Là, allez sous l’eau et cherchez les algues.

Où trouver la corne de gazelle dorée ?

Pour trouver la corne, il faut trouver des gazelles dorées. Celles-ci peuvent être trouvées dans les différentes régions. Dès lors qu’il y a de la verdure et généralement quelques arbres, vous pouvez apercevoir un troupeau avec des gazelles. Parfois, il y en aura une dorée, parfois non.

Il faudra donc en attraper une. Cependant, cela vous donnera à coup sûr de la viande premium mais pas forcément la corne. Continuez de chercher une gazelle dorée pour dénicher la corne. On vous montre plusieurs emplacements dans les captures, comme le point d’eau dans ou .

Quand vous avez tout récupéré, retournez voir M. Popo au Palais Divin pour lui remettre tous les ingrédients. Vous obtiendrez l’antidote de M. Popo à la fin de la discussion. Automatiquement, vous allez revoir les deux hommes qui vous partageront un champignon secret. vous retournerez voir Maître Karine et la quête se terminera ici.

Retrouvez notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot ou vous pouvez retourner à l’index des quêtes secondaires.