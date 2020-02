A un moment donné dans Dragon Ball Z Kakarot, vous allez faire la rencontre de la Chercheuse à la Capsule Corporation et vous aurez la possibilité d’utiliser la Salle d’entraînement. Celle-ci s’améliore au fur et à mesure et vous permet d’obtenir de nouvelles capacités souvent assez puissantes. D’ailleurs, l’augmenter complètement vous permet d’obtenir le trophée / succès Plutôt coriace Termine un défi de niveau 10 dans la Salle d’entraînement.

Dans ce guide complet, on vous explique comment faire pour l’augmenter à son niveau maximal mais aussi l’emplacement des météorites de couleur, comment faire pour obtenir de l’or raffiné ou encore quelles sont les différentes étapes de la salle.

Les techniques obtenues

A chaque niveau vous obtiendrez une capacité différente que vous pourrez débloquer dans votre arbre de talents et donc, équiper au niveau des compétences passives. Voici la liste :

Puissance débridée (niv 40) Aimant à Orbes Z d’ennemis (niv 40) Sans pitié (niv 50) Harmonie parfaite (niv 50) Automédication (niv 60) Esprit indomptable (niv 70) Maître des coups multiples (niv 80) Roi du Ki (niv 85) Aimant à Orbes Z (niv 90) Kaioken automatique (niv 95)

Où trouver météorite blanche, noire, rouge…

Pour améliorer cette salle d’entraînement, vous allez devoir obtenir différents matériaux. Ne vous en souciez pas trop au cours de l’histoire principale et n’améliorez que ce qui est à votre portée. Cependant, une fois la trame narrative terminée, il sera intéressant de l’améliorer, notamment pour obtenir tous les trophées mais aussi booster comme il faut vos personnages.

Mais alors, où trouver ces matériaux ? Où se trouvent météorite rouge, météorite bleue, météorite blanche et météorite noire ? Eh bien, ne perdons pas de temps, et l’emplacement idéal, c’est le marchand ! Allez voir un magasin de matériaux et le bougre en vendra une fois l’arc Buu terminé. C’est cher, certes, mais vous pourrez en récupérer assez facilement.

L’Or Raffiné est comme tous les autres matériaux liés aux minerais : il faut trouver des gisements. Ils sont relativement plus rares mais vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver un endroit, surtout avec l’aide des PNJ qui vous indiquent avec une bulle de dialogue leur proximité.

Il y a plusieurs spots pour trouver de l’or raffiné. Parmi les emplacements sympathiques, vous avez par exemple au pied de la Tour Karine mais également au niveau de la Zone des montagnes nord, dans l’un des trois endroits où apparaissent des minerais au nord. Si vous n’en trouvez pas, rechargez la zone.

Les différents niveaux de la salle d’entraînement

Au cours de l’histoire, vous débloquerez automatiquement cette salle ainsi que son niveau 1. Mais il sera ensuite possible de débloquer d’autres niveaux et donc, d’autres techniques. Voici les différents paliers et ce qu’il faut :

Salle d’entraînement niv 1

Salle d’entraînement niv 2 : plancher renforcé

Salle d’entraînement niv 3 : hologramme amélioré

Salle d’entraînement niv 4 : hologramme amélioré 2

Salle d’entraînement niv 5 : contrôle de fravité amélioré

Salle d’entraînement niv 6 : résistance à la chaleur améliorée

Salle d’entraînement niv 7 : IA adaptable

Salle d’entraînement niv 8 : analyse des données de combat améliorée

Salle d’entraînement niv 9 : moteur d’alimentation amélioré

Salle d’entraînement niv 10 : double moteur

Entraînement spécial

A la fin de l’histoire principale, vous obtiendrez également une nouvelle catégorie dans le menu : l’entraînement spécial. Ici, il s’agit d’une série de 3 entraînements où vous allez devoir affronter Bonyu, un ancien membre du Commando Ginyu et personnage exclusif à ce Dragon Ball Z Kakarot.

Vous aurez 3 combats :

Niveau 40

Niveau 75

Niveau 100

Le plus intéressant reste l’ultime affrontement si vous avez un niveau similaire. En plus de donner un bon petit paquet d’expérience, elle n’hésitera pas à faire appel aux autres membres du commando Ginyu, ce qui fait pas mal d’ennemis à battre. Une fois les entraînements terminés, vous obtiendrez l’emblème d’âme de Bonyu.

Vous pouvez retrouver notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot