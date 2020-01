Avant de partir sur Namek, vous pourrez réaliser l’histoire secondaire Yamcha est vivant !. Cette quête annexe est donnée par Oolong devant la Capsule Corporation dans la ville, juste avant de partir justement. Voici la soluce de cette quête dans Dragon Ball Z Kakarot.

Soluce Yamcha est vivant !

Récompenses :

EXP : 6028

Médaille D

Livre pour adultes génial

Boucles d’oreilles sophistiquées

Vous allez donc devoir enquêter sur le fantôme de ce cher Yamcha qui semble avoir été aperçu par Oolong. Rendez-vous un peu plus au sud, sur la zone indiquée sur votre carte, pour trouver le fameux héros proche d’une fontaine en train de discuter avec une fille.

Quand c’est fait, Yamcha – ou son sosie, part autre part. Il rencontre une autre fille encore un peu plus au sud ouest. Suivez-le pour enclencher une nouvelle courte cinématique.

Cette fois, Yamcha sort de la ville, toujours plus au sud. Suivez donc le marqueur sur votre carte pour arriver à la zone où il se situe. Sauf que cette fois-ci, un homme arrive et invoque des robots. Le combat s’engage, et vous devez en venir à bout. Affrontement relativement simple.

Quand c’est terminé, vous apprenez que c’était en fait Pu-erh qui était déguisé en Yamcha et qui donnait rendez-vous aux filles que Yamcha avait parlé lorsqu’il était en vie. Eh oui ! La quête se terminera ensuite. Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot pour y trouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.