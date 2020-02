On continue la soluce de Dragon Ball Z : Kakarot avec le dernier épisode de cette troisième saga. Alors que les Cell Games battent leur plein depuis l’épisode précédent, Son Gohan est sur le point de livrer une ultime bataille contre Cell dans un nouvel épisode : Son Gohan et le Kamehameha Père-Fils.

Pas de récompense.



Son Gohan repousse ses limites

En tant que Son Gohan, désormais capable de se transformer en Super Saiyen 2, approchez-vous de Cell pour reprendre le combat contre lui.

Ici, le combat sera similaire à l’épisode précédent. Usez donc des mêmes techniques et tactiques pour vous en défaire une nouvelle fois et accéder à la suite.

Restez tout de même sur vos gardes lorsqu’une animation se lance. Empêchez-le de préparer son Kamehameha en lui fonçant dessus au corps-à-corps pour l’interrompre et vider la barre jaune.

Le Kamehameha Père-Fils

Après la cinématique, vous contrôlez toujours Son Gohan et Cell n’a pas dit son dernier mot. C’est alors que vous entamez la dernière phase de ce combat contre Cell. On ne change pas une tactique qui gagne même si de nouvelles techniques vont faire leur apparition.

Il va notamment être en mesure de se dédoubler où là, vous devez simplement vous débarrasser de ses clones dont la barre de vie est réduite. Mais en se dédoublant, il pourra aussi varier son attaque et vous infliger un rayon sonique. Dans ce cas, esquivez les multiples rayons et une fois bien écarté, vous pouvez tenter de lui envoyer un Kamehameha.

Il va également invoquer une tempête punitive à base de boules de Ki qui vont venir tournoyer autour de vous. Esquivez en vous dirigeant vers le haut ou vers le bas.

Il ne vous reste plus qu’à admirer la cinématique dans laquelle le Kamehameha Père-Fils va définitivement anéantir Cell. A la fin, vous débloquez le trophée/succès « Nouveau champion de la Terre« .

Interlude

Récompenses :

EXP +448 334

Tablier romantique

Médaille D x3

Ultra protéine de puissance

Eau d’éveil divine

Les secrets du succès : guerriers Z

Cell n’est plus de ce monde, tout le monde pleure Son Goku mais la paix est enfin revenue. Durant cet interlude, vous pouvez explorer le jeu à votre guise, en profiter pour entraîner vos personnages et vous occuper des histoires secondaires :

Villageoise souvent attaquée à la Maison de Son Goku

Le scientifique cinglé au Village de Lacco

Autrement, commencez par vous rendre au Palais Divin pour aller demander des conseils à Piccolo sur votre entraînement.

Suivez les conseils de Piccolo et partez en direction de Capsule Corporation pour y retrouver Vegeta. Demandez-lui de vous entraîner pour déclencher un combat contre lui.

Une fois que vous avez battu Vegeta, Dende vous demande de le rejoindre au Palais Divin. Retournez là-bas pour lui parler et apprendre qu’il souhaite en fait augmenter la puissance de Shenron. Pour cela, il a besoin que vous lui apportiez un cristal arc-en-ciel. Ne sachant pas où vous procurer cet objet, vous vous renseignez auprès de la voyante Baba dans la Ville Ouest.

Grâce à ces informations, filez en direction des îles sud-est en passant par l’île de Tortue Géniale sur la carte du monde. Sur place, repérez la zone marquée sur votre carte et prenez la direction du sud. Plongez sous l’eau à l’endroit indiqué et fouillez le plancher marin, au niveau de l’épave du bateau, et en vous aidant de votre Ki pour trouver le fameux cristal arc-en-ciel. Il ne vous reste plus qu’à retourner au Palais Divin pour apporter le minerai à Dende.

Attendez un peu à travers une petite mise en scène pour obtenir l’emblème d’âme de Shenron et gagner désormais la possibilité de formuler 3 vœux. D’ailleurs, vous pouvez tenter de réunir les 7 Dragon Balls pour débloquer de nouvelles histoires secondaires liées aux vœux :

Remplir la vacance du pouvoir

Pas de feux d’artifice vicieux pour moi

Petits cauchemars

Dans la foulée, vous pouvez aussi vous occuper des autres histoires secondaires disponibles :

Enfin, lorsque vous serez prêt, allez parler à Chichi dans la Maison de Son Goku pour passer à la dernière saga de l’aventure : La résurrection de Buu.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z : Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.