On continue cette soluce de Dragon Ball Z : Kakarot avec ce quatrième épisode et des Cyborgs encore plus terrifiants à venir… Après l’attaque des Cyborgs, vous voilà à la recherche du rusé C-20 qui se cache en attendant de trouver un autre plan.

Récompenses :

+ 589078 EXP

Super pain méninges

Collier sophistiqué x2

Tablier romantique

Boussole en argent

La ruse de C-20

Vous prenez alors le contrôle de Piccolo. Dans un premier temps, parlez à tout le monde pour obtenir des informations sur les Cyborgs. Ainsi, vous pouvez remarquer qu’il y a 4 marqueurs d’objectifs sur votre carte. Ils correspondent chacun à la position d’un personnage : Tenshinhan, Krilin, Vegeta et Son Gohan.

La véritable identité de C-20

Mais c’est finalement C-20 qui vous retrouve à travers une cinématique. En tant que Piccolo, préparez-vous à combattre le Cyborg. Le combat n’est pas forcément difficile mais il peut vite devenir long si vous vous laissez surprendre par ses absorptions d’énergie.

En effet, C-20 a la capacité de drainer votre énergie pour régénérer sa barre de vie en parvenant à vous saisir au corps-à-corps. Restez donc éloigné de lui autant que possible et s’il vous approche d’un peu trop près, protégez-vous ou utilisez votre super vague explosive pour vous défendre.

De même, si vous lancez vos attaques de Ki sur lui pendant qu’il est en mode absorption, il regagnera de la vie alors restez attentif.

Sinon, esquivez ses vagues de photons puis contre-attaquez derrière avec votre Makankosappo ou votre vague de Ki supersonique.

Après la cinématique, recevez 215379 EXP puis partez en direction du Lac de glace de Darlinge via la carte du monde.

C-17, C-18 et… C-16 ?

C-20 n’est autre que le Dr Gero en personne. Votre objectif est donc de trouver son laboratoire. Pour cela, repérez le marqueur sur votre carte et approchez-vous de la grotte pour déclencher une cinématique vous présentant de nouveaux Cyborgs.

Dans la peau de Vegeta, rejoignez les Cyborgs à l’endroit désigné sur la carte, sur une route. Affrontez alors C-18 avant de finir par être mis hors d’état de combattre malgré tout.

Après avoir gagné 294478 EXP, vous voilà aux commandes de Trunks. Vous pouvez en profiter pour vous occuper d’une histoire secondaire avant de passer à la suite : Tes amis sont mes amis.

Le calme avant la tempête

Sinon, il s’agit de partir en direction de la Maison de Son Goku via la carte du monde. Puis, entrez pour assister à une nouvelle cinématique visant à protéger Son Goku des terrifiants Cyborgs? et à la suite de laquelle vous gagnez 83493 EXP.

Menace à l’horizon

Après la cinématique et quelques 48393 EXP en plus, partez en direction de la Ville Ouest sur la carte du monde.

Une autre machine temporelle ?

Ici, il s’agit de retrouver la machine temporelle localisée près de Ginger Town. Regardez votre carte et volez vers l’emplacement indiqué, plus loin vers le Nord-Ouest. Sur place, approchez-vous de la machine pour retrouver Bulma dans une énième cinématique où vous faites une curieuse découverte.

Ainsi s’achève votre mission. Préparez-vous à rencontrer le démon bio-cyborg du futur dans le prochain épisode.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.