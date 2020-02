Bienvenue sur la soluce de Dragon Ball Z : Kakarot. Cette page présente la dernière saga de l’histoire principale : La résurrection de Buu. Ici est regroupé un total de 8 épisodes dans lesquels vous allez vous retrouver confronté à des personnages bien connus tels que Babidi, Dabra et le redoutable Buu.

Il vous suffit de cliquer sur l’épisode qui vous intéresse dans la liste ci-dessous pour avoir son cheminement complet et détaillé, étape par étape et combat par combat.

Bien sûr, cette soluce est mise à jour régulièrement. On rappellera que l’arc de Buu, dans Dragon Ball Z Kakarot, regroupe évidemment tous les événements liés la résurrection de Buu par Babidi dans le but de venger son père. Le jeu reprend les événements de l’anime et vous revivrez donc toute cette partie.

Cette page ne concerne que les quêtes liées à l’histoire principale. Pour les missions secondaires, rendez-vous sur la soluce des quêtes annexes. Vous pouvez aussi consulter notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot.