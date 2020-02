On continue cette fameuse soluce de Dragon Ball Z Kakarot avec le cheminement complet de la quête Rencontres problématiques. Celle-ci peut-être récupérée auprès du couple extraterrestre dans la Zone Ouest, au nord de Ginger Town. A noter que si elle devient disponible dès l’arc Cell, quand ce dernier arrive, il faut avoir réaliser la quête Touristes en difficulté pour la débloquer.

Soluce Rencontres problématiques

Récompenses :

EXP : 79713

Médaille D

Peluche Porunga

Anneau sophistiqué

Le couple vous demande de chasser un certain dinosaure pour sa viande. Vous allez donc commencer par vous rendre dans les Terres désolées de Gizard. Pour trouver le durasaure, ce n’est pas bien compliqué : théoriquement il se situera pile à votre endroit de téléportation. De plus, il brille et vous ne pouvez pas le louper.

Utilisez des kihohas pour le terrasser et ramasser la viande de queue de durasaure. Quand vous en avez terminé, vous allez automatiquement être envoyé devant le couple. Sauf qu’un soldat de Freezer est là et un combat commence. Rassurez-vous, il se termine vite, c’était en fait Melone, que vous avez rencontré dans une précédente mission annexe ! La quête se finit et vous aurez droit à un Jus de fruit en plus.

