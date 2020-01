Dragon Ball Z Kakarot, où trouver le jeu au meilleur prix ?

C’est probablement la sortie la plus attendue pour cette nouvelle année, Dragon Ball Z Kakarot sort ce vendredi. Si les premières impressions ne devraient pas tarder avec des tests qui s’annoncent plutôt positifs, vous hésitez peut-être encore à le prendre, et surtout, au prix fort. Pas de panique, avec ce comparateur, cela vous permet de savoir où trouver le jeu au meilleur prix.

Où trouver Dragon Ball Z Kakarot pas cher ?

Evidemment, il faut désactiver votre bloqueur de publicités pour accéder à ce comparateur. Celui-ci vous permet de savoir en temps réel, quel est le meilleur tarif pour se procurer Dragon Ball Z Kakarot. Evidemment, il s’agit des revendeurs en ligne, et l’on ne peut que vous conseiller d’aller voir un magasin du coin pour voir son prix.

Quoiqu’il en soit, il semblerait que ce soit Rakuten, Leclerc et Amazon qui proposent les meilleurs tarifs, entre 51€ et 54€ à l’heure où sont écrites ces lignes. Bien sûr, cela dépendra également de vos avantages selon les boutiques et des frais de port, mais il est donc possible d’éviter les 69€ plein pot.

L’édition collector encore disponible

Il faut aussi rappeler qu’une édition collector est prévue à la même date. Au prix de 229.99€, il n’y a pas de bon plan à proprement parler, vu qu’il est à ce tarif un peu partout. Cela reste cependant étonnant et même une bonne nouvelle qu’elle soit encore disponible un peu partout.

Dragon Ball Z Kakarot sort ce 17 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Pour en savoir plus, vous pouvez patienter jusqu’à notre test qui sera (très) prochainement publié.