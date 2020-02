Le combat contre la forme finale de Freezer fait rage, de quoi poursuivre notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot avec un dernier épisode à l’honneur de Son Goku, le Super Saiyen légendaire… C’est ce que nous allons découvrir.

Pas de récompense.

Colère éveillée

Après la longue cinématique, préparez-vous à affronter de nouveau Freezer en tant que Son Goku. Transformé en Super Saiyen, vous n’avez pas grand chose à craindre de ce combat. En effet, non seulement vos attaques sont plus violentes et en plus, vous ne subirez que peu de dégâts.

N’ayez aucune pitié et donnez une bonne raclée à Freezer tout en esquivant ses attaques et notamment son énorme boule de Ki rougeâtre.

Le Super Saiyen légendaire

Après une nouvelle cinématique, c’est un Freezer éveillé à sa puissance maximale que vous affrontez cette fois. Il vous reste alors peu de temps pour vous débarrasser de lui et fuir la planète avant qu’elle n’explose.

Le combat final s’avère être un peu plus coriace que le précédent. Comme d’habitude, restez à distance de lui, surtout lorsque son aura vire au rouge. Vous pourrez ainsi esquiver plus facilement la plupart de ses attaques à distance.

En revanche, lorsqu’une animation précède une attaque, préparez-vous à contrer immédiatement en le chargeant au corps-à-corps pour le frapper ou en lui envoyant un Kaméhaméha bien placé et vider la petite barre jaune. Enchaînez en appuyant sur la bonne touche pour infliger un gros coup.

A noter que si la caméra bascule en vue du dessus, vous devez alors esquiver les disques de sa Taillade mortelle avant de lui faire face à nouveau.

Au bout de cette séquence de combat, une cinématique se lance, vous laissant admirer la fin de ce duel épique. Vous obtenez d’ailleurs le trophée/succès « Empereur déchu » pour avoir terminé cette saga.

Interlude

Récompenses :

+21578 EXP

Carte 029

Freezer est vaincu et la vie a repris son cours. Cet interlude vous permet simplement d’avoir du temps libre pour vous explorer le jeu à votre guise.

Profitez-en pour vous familiariser avec une nouvelle fonctionnalité concernant les Dragon Balls via le petit tutoriel. N’hésitez pas à consulter notre astuce sur comment invoquer Shenron pour en savoir plus.

Sinon, vous pouvez aussi vous occuper des histoires secondaires suivantes :

Vous pouvez également débloquer d’autres histoires secondaires en réunissant les 7 Dragon Balls :

La fierté de la race guerrière

Puissance Saiyen

Le pouvoir, c’est la justice !

La beauté du pouvoir

Intégrer le Commando Ginyu

Enfin, dès que vous serez prêt, allez parler à Chichi dans la maison de Son Goku pour passer à la suite de l’aventure avec la saga suivante : Les terrifiants cyborgs arrivent.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.