Voici la soluce de Dragon Ball Z : Kakarot. Il s’agit ici du premier épisode du jeu, il permet surtout de présenter le contexte du premier arc du jeu intitulé « Arrêtez l’invasion Saiyen » et qui fait référence à la saga Saiyen dans le manga. En effet, préparez-vous car une attaque des Saiyen est visiblement sur le point d’éclater…

Le jeu démarre alors par un tutoriel de combat face à Piccolo où vous apprenez les commandes de base, ce qui vous vaut l’obtention d’un premier trophée/succès « Adversaire du passé« , pour avoir remporté la simulation de combat contre lui.

Récompenses :

Boussole en bronze (cadeau)

Tablier en soie (cadeau)

Livre pour adultes (cadeau)

Urne sophistiquée (objet à vendre)

Texte sacré des arts martiaux (cadeau)

Après la cinématique d’introduction et dans la peau de Son Goku, vous commencez par découvrir les commandes de base liées au terrain, puis quelques explications sur les objets de terrain.

Tranche de vie

Votre première mission consiste à récupérer quelques pommes. Pour cela, suivez Son Gohan qui se charge de trouver les pommiers. Approchez-vous ensuite de l’arbre en question, reconnaissable à sa lueur dorée, pour ramasser automatiquement les pommes.

Il s’agit ensuite d’aller pêcher du poisson. Dirigez-vous vers le point de pêche marqué sur votre carte en prenant soin d’emmener Son Gohan avec vous. Sur place, suivez les instructions et appuyez sur les touches indiquées au bon moment pour attraper un poisson bleu.

C’est alors que la faim vous gagne… Cela tombe bien, juste derrière vous se trouve un feu de camp auprès duquel vous pouvez vous reposer ou cuisiner un repas. Choisissez un repas à préparer dans la liste en fonction de l’amélioration que vous souhaitez et des ingrédients requis. Par exemple, ici, vous ne pouvez cuisiner que du poisson géant maigre et/ou une nageoire de poisson géant pour bénéficier d’un bonus supplémentaire d’1% de Déf Ki.

Vous obtenez alors vos deux premiers emblèmes d’âme : Son Goku et Son Gohan. Un tutoriel apparaît alors pour vous permettre d’en apprendre un peu plus sur ces objets disponibles via le menu Communauté.

Parlez ensuite à Son Gohan. Vous avez alors le choix d’explorer un peu plus la zone ou de rentrer à la maison. Dans l’immédiat, choisissez la seconde option pour prendre le contrôle du nuage magique. Au passage, lisez le tutoriel sur les orbes Z et récoltez-en un maximum pour pouvoir acquérir des attaques spéciales par la suite.

De retour chez vous, parlez à Chichi pour qu’elle vous prépare à manger. Contrairement aux feux de camp, ici vous avez la possibilité de préparer un vrai repas et même un repas complet que vous verrez plus tard dans le jeu.

Dans l’onglet des plats de fruits de mer, choisissez le poisson bouilli et validez votre choix. En attendant, fouillez la maison pour y trouver votre premier souvenir : une pierre marquée près de la bibliothèque. Ceci débloque l’Encyclopédie-Z dans la foulée, mais aussi le trophée/succès « En savoir plus« pour y avoir débloqué un article.

Parlez à Son Gohan, puis à Chichi pour obtenir son emblème d’âme avant d’aller rendre visite à Tortue Géniale pour présenter Son Gohan à tout le monde.

Des retrouvailles très attendues

Sur l’île de Tortue Géniale, après avoir fait les présentations, parlez à Krilin. Ainsi vous débloquez le manuel d’Entraînement de la Tortue, vous recevez également l’emblème d’âme de Tortue Géniale et vous avez désormais accès à la communauté d’adultes.

Les histoires secondaires font alors leur apparition dans le jeu. Repérez l’icône en forme de point d’exclamation bleu et allez parler à la Tortue pour obtenir Le trésor sacré de Tortue Géniale.

A noter que derrière la maison sur la gauche se trouve un souvenir : « Un cadeau de Tortue Géniale« . Dans la maison, vous pourrez également ramasser un texte sacré des arts martiaux.

Parlez de nouveau à Krilin pour recevoir une médaille D et débloquer le camp d’entraînement. Testez cela tout de suite en vous rendant à l’endroit indiqué. Ici, vous avez la possibilité de dépenser des médailles D pour apprendre des attaques spéciales. Pas tellement le choix pour le moment alors choisissez les Explosions d’énergie consécutives et combattez Krilin.

Ce combat vous permet surtout d’en apprendre davantage sur le système de contre-attaque, sur celui la défense ainsi que sur la téléportation et l’esquive. A l’issue du combat, non seulement vous apprenez les Explosions d’énergie consécutives mais vous obtenez également un trophée/succès « Puissance naissante » pour avoir reçu une attaque spéciale dans l’arbre de compétences.

Quittez le camp d’entraînement et retournez voir Krilin. Choisissez de continuer l’histoire pour assister à une nouvelle cinématique dans laquelle débarque Raditz.

Envahisseur intergalactique

Différents tutoriels sur le vol accéléré, la recherche de Ki, les kikohas sur le terrain et sur les voies aériennes sont présentés avant que vous ne preniez le contrôle de Piccolo.

Partez en direction du mystérieux Ki pour découvrir de qui il s’agit. Un combat s’engage alors contre Raditz.

Mais le combat ne dure pas très longtemps et Raditz s’empresse de rejoindre Son Goku sur l’île de Tortue Géniale à travers un nouveau dialogue. Alors que le combat commence entre Son Goku et Raditz, Son Goku perd l’avantage et Raditz s’échappe avec Son Gohan. C’est à ce moment-là que Piccolo arrive pour vous prêter main forte pour la suite de l’aventure.

C’est sur les résultats et une note globale de vos différents combats que s’achève ce premier épisode.

Empochez vos récompenses et préparez-vous pour l’épisode suivant : L’équipe de rêve de la Terre !

