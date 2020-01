Voici le cheminement complet de la quête secondaire Un avenir incertain avec cette soluce de Dragon Ball Z Kakarot. Il s’agit d’une mission annexe, la première que vous pourrez réaliser au début du jeu avec Gohan, lorsque vous pourrez voler pour la première fois.

Soluce Un avenir incertain

Récompenses :

EXP : 141

Médaille D

Livre pour adultes génial

Urne sophistiquée

Quête ultra simple et très rapide. Vous allez simplement devoir parler à Baba la Sorcière et battre les deux robots. Si vous avez pris les commandes en main, cela ira particulièrement vite. La quête se terminera avec une présentation de la vieille femme et quelques récompenses.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot pour y trouver toutes nos soluces et astuces autour du jeu.