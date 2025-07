Upload VR Showcase Summer 2025 : Voici 12 jeux qu’il fallait retenir sur cette conférence dense et soporifique

Il est important de préciser, avant toute chose, qu’il s’agit là d’une liste non exhaustive de la conférence. Autrement dit, nous vous présentons ici les jeux que l’on a retenu de cette conférence, parmi la cinquantaine de productions VR.

Hide the Corpse

Plateformes : PlayStation VR2, Meta Quest et Steam VR

: PlayStation VR2, Meta Quest et Steam VR Date : 18 août (PlayStation VR 2), déjà disponible sur le Meta Quest Store

On commence avec un titre VR atypique nommé Hide The Corpse. Le soft s’est illustré dans un nouveau trailer. Vous devrez faire disparaitre un corps de manière créative avant l’arrivée de la police. Vous pourrez interagir avec le décor, détruire des preuves, et surtout faire en sorte de cacher ce corps et d’échapper à la police dans les quatre minutes qui suivent. Il faudra faire preuve de malice afin d’éviter de se faire pincer. Sachez que la production VR de RealCast arrive le mois prochain sur PlayStation VR2, tandis qu’une version SteamVR est dans les tuyaux. Notez que le jeu est d’ores et déjà disponible sur le Meta Quest 3 et 3S.

Rager

Plateformes : Meta Quest et Steam VR

: Meta Quest et Steam VR Date : septembre 2025 (accès anticipé)

Les jeux de rythme sont légion, et Rager vient en grossir les rangs. Biberonné par l’Oculus Ignition Program censé mettre en avant moult talentueux développeurs VR, le bébé de Insane Prey vous plongera dans une aventure qui vous fera vous sentir comme un super héros, où vous devrez éliminer vos adversaires en étant dans le bon tempo. Vous aurez à disposition deux épées à contrôler indépendamment, mais aussi une masse pour exploser les ennemis dans un univers sombre et digital se construisant autour de vous. Cela s’annonce prometteur, et il ne faudra pas attendre longtemps pour y jouer. En effet, une démo est déjà disponible, et ce sera en septembre que l’on pourra commencer à jouer au jeu dans une version accès anticipé.

Trenches VR

Plateformes : PlayStation VR2, Steam VR et Meta Quest

: PlayStation VR2, Steam VR et Meta Quest Date : 2025

Trenches VR sera un peu du genre d’un Ad Infinitum dans son approche. La production de Steelkrill studio nous propose une aventure d’horreur psychologique se déroulant pendant la Première Guerre mondiale. Vous êtes en territoire ennemi, et vous devrez survivre aux pires horreurs qui rôdent dans les tranchées. Votre objectif sera de retourner auprès de votre famille et à part votre instinct de survie, seul un sifflet militaire en votre possession vous aidera à sortir de ce cauchemar irréel. Le titre horrifique vous demandera de vous cacher des ennemis, mais aussi de rester silencieux, le micro du casque pouvant révéler votre position aux créatures. Voilà un jeu d’horreur qui s’annonce palpitant, et qui ne sera sûrement pas à mettre entre toutes les mains.

Fixer Undercover VR

Plateformes : Meta Quest, SteamVR

: Meta Quest, SteamVR Date : premier trimestre 2026

Avec Fixer Undercover VR, le studio Creativity AR semble s’être inspiré de de la licence I Expect you to Die. Dans la peau d’un agent infiltré dans une prison où des soupçons règnent sur un mystérieux programme de réhabilitation, vous devrez jouer les MacGyver des temps modernes à l’aide de vos outils, et ainsi résoudre pas mal de puzzles. Le tout, dans une aventure narrative palpitante où vous serez en compagnie d’un robot volant nommé Winston, qui sera votre acolyte. Ce jeu sera à surveiller de près, et il faudra attendre début 2026 pour y toucher sur SteamVR ou Meta Quest.

Memoreum

Plateforme : Meta Quest

: Meta Quest Date : 9 octobre

Retour à l’horreur, orienté cette fois-ci science-fiction, avec Memoreum. Patient 8 Games nous gratifie de son premier titre VR où vous incarnerez le docteur Otto Hudson. Vous devrez combattre dans le dernier vaisseau de l’humanité contre une énigmatique infection qui fait des ravages. Vous devrez donc prendre les armes, trouver toutes les ressources qui vous passent sous la main, et tenter d’éradiquer ce mal profond. L’ambiance à la Dead Space est palpable, et il nous tarde de poser nos mains dessus d’ici au 9 octobre prochain sur Meta Quest 2, 3 et 3S. Une version SteamVR est dans les cartons, mais la date de sortie reste à déterminer.

Zero Caliber 2

Plateforme : SteamVR

: SteamVR Date : Troisième Trimestre 2025

Les shooters militaires ne sont pas morts en VR. Après un premier volet partiellement réussi, la franchise Zero Caliber revient avec une suite, nommée sobrement Zero Caliber 2. Le FPS du studio XREAL Games nous plongera dans un second volet doté dans un premier temps d’un mode campagne prenant place après les événements du premier opus. Dans un second temps, le soft est aussi taillé pour le multijoueur, avec la possibilité de jouer en coopération au mode campagne, mais aussi de se friter en ligne contre d’autres joueurs en PvP. On peut s’attendre à un jeu VR explosif dans tous les sens du terme, pour peut-être arriver au côté spectaculaire d’un Call of Duty. Réponse plus tard dans l’année sur SteamVR uniquement.

What Comes after VR

Plateforme : SteamVR

: SteamVR Date : Quatrième Trimestre 2025

Parmi les jeux de FPS/survie avec un soupçon d’aspect narratif, il y a aussi What Comes After qui nous a intrigué. Présenté comme un FPS narratif avec un côté épisodique, vous évoluerez vraisemblablement dans un monde post-apo où il s’agira de lutter pour sa survie. Classique sur le papier, mais avec un feeling qui, sur ce nouveau trailer, pourrait bien paraitre efficace. On devrait en tout cas retrouver des affrontements tendus contre d’autres survivants ou des infectés. Il est difficile d’en dire plus sur le titre tant cette bande-annonce fut courte. Rendez-vous vers la fin de l’année pour toucher à ce titre qui donne envie sur Steam VR exclusivement pour le moment.

Reach

Plateformes : Meta Quest, SteamVR et PlayStation VR2

: Meta Quest, SteamVR et PlayStation VR2 Date : 2025

Il fallait bien que Reach passe une tête dans cet Upload VR Showcase 2025, et c’est chose faite. Il faut dire que ce nouveau trailer n’apporte pas grand-chose contrairement à ce qui avait été dévoilé lors du dernier Future Game Show en date, si ce n’est que le titre semble toujours aussi captivant dans son gameplay. On rappelle par ailleurs que le jeu nous mettra dans la peau d’un personnage plongé dans des mondes entremêlés. Il sera question d’affronter des créatures mythiques, de faire un peu de parkour, mais aussi de dézinguer nos adversaires à coup d’arc élémentaire ou d’un pistolet. Rendez-vous plus tard dans l’année pour sa sortie sur pratiquement tous les casques VR.

Dreams of Another

Plateformes : SteamVR et PlayStation VR2

: SteamVR et PlayStation VR2 Date : 2025

Ce n’est pas la première fois que Dreams of Another s’illustre. Dans une esthétique aussi particulière qu’attirante, le titre de Q-Games prend la voie philosophique de « pas de création sans destruction ». C’est ce que va littéralement nous demander le titre, à savoir tout détruire sur son passage pour révéler les décors du titre, et ainsi progresser. Nous verrons donc le monde se créer devant nous au fil de notre aventure. Le titre sera autant jouable en version VR que non-VR. Il devrait devenir beaucoup plus immersif sur les casques de réalité virtuelle. On rappelle que Dreams of Another déboulera cette année sans plus de précisions.

Unseen Diplomacy 2

Plateformes : Meta Quest et SteamVR

: Meta Quest et SteamVR Date : 17 septembre

Si vous avez envie de jouer les espions en réalité virtuelle, alors il faudra porter votre attention sur Unseen Diplomacy 2. Dans la peau d’un espion, vous devrez traverser moult niveaux générés procéduralement. Votre objectif sera d’éviter divers pièges et menaces. La réalité mixte sera également de la partie et est l’un des gros arguments du soft, qui pourra scanner votre pièce qui servira de terrain de jeu. Pour le reste, outre sa partie procédurale, vous aurez à disposition divers gadgets, tout en ayant la possibilité de customiser et améliorer vos espions au fil de votre progression. Unseen Diplomacy 2 est bien parti pour être passionnant à jouer, et sortira visiblement le 17 septembre prochain sur Meta Quest et SteamVR.

System Critical 3

Plateforme : PlayStation VR2

: PlayStation VR2 Date : inconnue

System Critical 3 est l’un des jeux à avoir passé une tête dans le showcase d’UploadVR. Sans trop de surprise, il s’agit d’un platformer/shooter dans un cyber royaume futuriste. Le titre nous promet sur le trailer des sauts défiant la gravité, des gunfights ultra-frénétiques, mais aussi diverses pétoires à manier. Des combats de boss sont évidemment à prévoir, et System Critical 3, qui n’a pas de date de sortie sur le PlayStation VR2, pourrait bien s’avérer être un défouloir sympathique.

World War Z VR

Plateformes : PlayStation VR2

: PlayStation VR2 Date : 12 août

La conférence s’est terminée en apothéose avec un nouveau trailer plutôt sympa de World War Z VR. Annoncé il y a un petit mois de cela, le titre nous rappelle à tous qu’il existe toujours. Un peu comme le jeu originel de Saber Interactive qui ne déméritait pas, World War Z VR va nous proposer de combattre avec pas moins d’une petite centaine de zombies à l’écran, rien que ça. Cela promet en effet des affrontements épiques. On retrouvera pratiquement le même arsenal et les lieux que le titre original de Saber Interactive. Vous pourrez de nouveau vadrouiller dans les villes de New York, Tokyo ainsi que Marseille. Pas moins de sept personnages jouables seront de la partie avec leurs propres capacités, et il y a fort à parier que le soft va dépoter sévère bien qu’il n’y ait pas de multijoueur à priori, ce qui est bien dommage.

C’est ainsi que se clôture notre article sur les 12 jeux à retenir de ce Upload VR Showcase – Summer 2025. Bien entendu, on rappelle une nouvelle fois que cette liste est non exhaustive, et que l’on aurait pu citer d’autres titres apparus dans le show comme Of Lies and Rain, ou encore Bearly Escape, Smasher et Grit and Valor – 1949 dans les jeux intéressants de cette conférence qui enchainait un peu trop les trailers sans le moindre temps mort.