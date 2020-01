Dans Dragon Ball Z Kakarot, il sera souvent question de se balader dans les différentes zones de ce monde semi-ouvert. En tant que RPG, vous rencontrerez de nombreux ennemis qui viendront vous agresser si vous êtes repéré. Heureusement, il existe un moyen pour rapidement les vaincre en une seule fois. On vous explique comment dans ce guide complet.

Sur quel type d’ennemi peut-on faire une victoire instantanée ?

Une victoire instantanée vous évitera de devoir affronter des ennemis dans des combats interminables à la longue, de plus vous gagnerez aussi de l’EXP et des orbes Z. Pour être bien précis, nous parlons uniquement des ennemis présents dans l’environnement, il n’est pas possible de faire une victoire instantanée sur un boss.

Par contre, il est possible d’en faire sur les ennemis malfaisants (ceux avec une aura sombre). Par contre, étant donné qu’ils sont plus puissants que la normale, vous ne pourrez que leur enlever une partie de leurs points de vie.

Comment faire une victoire instantanée ?

Pour réaliser une victoire instantanée, vous devez simplement foncer sur les ennemis en appuyant sur le stick analogique gauche. Il est tout de même nécessaire de calibrer au mieux pour que vous soyez dans la trajectoire de vol. Faites également bien attention à ce que l’écart de niveaux entre vous et vos cibles ne soit pas trop élevé. S’ils sont plus fort (plus d’une dizaine de niveaux environ) cela ne marchera pas.

Vous voilà maintenant fin prêts pour explorer le monde de Toriyama sans trop perdre de temps en combats futiles. En outre, il est bon de connaitre cette mécanique puisqu’elle vous permet de débloquer des trophées.

