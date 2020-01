Dragon Ball Z Kakarot : Des données du jeu révèlent potentiellement le contenu de futurs DLC

Dragon Ball Z Kakarot est sorti il y a à peine deux jours, et comme à leur habitude, les « data miner » n’ont pas perdu de temps. Pour faire court, ces derniers explorent tous les fichiers d’un jeu pour y dénicher des informations sur de futurs contenus.

Nous avons ainsi de sérieuses fuites concernant deux nouveaux personnages qui devraient arriver dans les prochains DLC. On rappelle que l’Action RPG de CyberConnect 2 possède un season pass et proposera donc plusieurs DLC à l’avenir.

Du Dragon Ball Super ?

Sur Twitter et Reddit, des dataminers révèlent avoir trouvé des modèles de deux nouveaux personnages non présents dans le jeu. En réalité, l’utilisateur de reddit en avait trouvé trois mais il n’était visiblement pas au courant que le troisième était un boss secret (dont nous tairons le nom pour éviter tout spoil).

Ainsi, nous pourrions avoir un DLC basé sur les débuts de Dragon Ball Super puisque des modèles de Beerus et Whis ont été trouvés. On ne sait pas encore s’il s’agira de personnages jouables ou uniquement d’adversaires, il est toutefois plus envisageable que ce soit le deuxième cas. On précise tout de même qu’il faut prendre ces informations avec des pincettes et que l’on devra attendre une annonce officielle de Bandai Namco.

Aussi des films ?

Pour être tout à fait complet, les dataminers ont également trouvé deux noms dans les fichiers textes du jeu. Ce ne sont que de brèves évocations contrairement à Whis et Beerus. On pourrait ainsi avoir à combattre Broly et Paikuhan. Concernant ce dernier, on sait que le titre utilise quelques hors-série de l’anime Dragon Ball Z dans ses quêtes, il ne serait donc pas étonnant que nous ayons droit au tournois de l’au-delà. Il n’est pas non plus exclu que ce soit le Film « Fusion » dont il est question. Pour Broly, d’après le texte il s’agirait de celui présent dans les différents films et non celui de Super.

Bien que l’arrivée de Beerus et Whis semble fiable, nous aurons plus de réserves concernant les deux derniers même s’il serait étonnant que Bandai Namco ne profite pas au maximum de l’univers de la saga.

Dragon Ball Z Kakarot est déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Vous pouvez retrouver notre test et notre guide complet pour plus d’informations.