Alors que vous venez de débuter l’arc Boo et que vous êtes avec Son Gohan, vous allez pouvoir réaliser diverses histoires secondaires. Parmi celles-ci, on retrouve S’endurcir, que vous pouvez récupérer auprès de Trunks au niveau de la Ville Ouest, devant la Capsule Corp.

Soluce S’endurcir

Récompenses :

EXP : 243635

Médaille D x10

Ultra Texte sacré des arts martiaux

Trunks ne tient plus en place. Vous allez devoir vous entraîner avec lui. Pour cela, rendez-vous à la Zone des plaines centrales et plus précisément, au Marécage de Blake. Une fois sur place, vous allez parler avec Trunks (Petit) et vous allez l’affronter. Il est niveau 57 donc si vous êtes suffisamment avancé, ça devrait le faire facilement. Une fois que c’est fait, l’histoire secondaire se terminera après le dialogue.

Vous pouvez aussi retrouver guide de Dragon Ball Z Kakarot ou retourner à l’index des quêtes secondaires.