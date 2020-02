Après un épisode introductif centré sur Son Gohan intitulé de super saiyen à super-héros, on continue notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot avec la suite, un deuxième épisode dans lequel vous allez découvrir les machinations de Babidi le sorcier maléfique. Quelque chose de louche se trame…

Récompenses :

Ultra texte sacré des arts martiaux

Capsule de héros

Anneau sophistiqué

Boussole en or

C’est l’heure du championnat !

En tant que « Great Saiyaman », il est temps de rejoindre l’Arène du championnat dans la zone des îles méridionales reculées, via la carte du monde. A peine arrivé, vous pouvez d’ores et déjà vous occuper d’une histoire secondaire : Le bon vieux temps.

Puis, approchez-vous de votre objectif sur la carte, à l’entrée de l’arène en question.

ATTENTION ! A ce stade du jeu, si vous continuez, certaines fonctionnalités du jeu deviennent inaccessibles jusqu’à la fin du jeu, et notamment : les repas complets mijotés par Chichi, la construction de véhicules par Bulma et les rapports d’entraînement à Tortue Géniale. Alors préparez-vous en conséquence avant d’aller plus loin si nécessaire.



Le championnat du monde commence !

Après la cinématique, vous prenez le contrôle de Son Goten. Rejoignez Trunks et parlez-lui à plusieurs reprises, dans la zone où se trouvent les marchands.

Puis, retournez près de l’entrée de l’arène pour retrouver Bulma et Chichi. Pénétrez ensuite dans l’arène où aura lieu le championnat pour passer à la suite à travers une longue cinématique.

Poursuite effrénée

Alors que le championnat battait son plein, vous incarnez maintenant Son Gohan au cœur du grand désert occidental. Notez que deux nouvelles histoires secondaires sont disponibles sur cette carte : Largement supérieur à Freezer et Leçons pour l’avenir.

Pour ce qui est de la suite, rejoignez Son Goku et les autres en vous dirigeant à l’endroit indiqué sur votre carte.

Vous découvrez alors Babibi et Dabra à travers une mise en scène à la suite de laquelle vous gagnez 14 500 342 EXP pour Son Goku et 15 705 699 EXP pour Vegeta.

Toujours en tant que Son Gohan, vous allez maintenant devoir infiltrer le vaisseau spatial de Babidi. Approchez-vous donc du vaisseau en question pour accéder à une nouvelle mise en scène une fois à l’intérieur.

En territoire ennemi

C’est Vegeta qui gagne le droit de combattre contre Pui Pui. Aucune information majeure n’est à signaler pour ce combat. Des attaques telles qu’un Super Canon Garric, un Big Bang et/ou unFinal Flash bien placé auront rapidement raison de votre adversaire. Ainsi, cette victoire vous permet de descendre à l’étage inférieur du vaisseau pour faire face à Yakon.

Cette fois, c’est Son Goku qui s’y colle. Ce combat n’est pas forcément difficile mais il risque de durer car Yakon possède beaucoup de points de vie, d’autant plus qu’il a la capacité de se soigner grâce à son Absorption de lumière si vous temporisez trop vos attaques. C’est pourquoi il est préférable de le combattre au corps-à-corps afin de le frapper sans relâche, tout en esquivant ses coups, notamment son Coup de griffe croisé et en ripostant avec votre Kamehameha dans la foulée.

Après cela, Dabra décide d’aller s’occuper lui-même de votre sort dans le prochain épisode : Majin, une résurrection imminente.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z : Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.