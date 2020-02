Le démon bio-cyborg du futur sème la terreur partout sur son passage. Mais vous êtes surtout sur le point de découvrir la redoutable évolution de Cell à travers le sixième épisode de cette saga de Dragon Ball Z : Kakarot et dont voici notre soluce.

Récompenses :

Super texte sacré des arts martiaux

Boussole en or

Super pain méninges

Des invités indésirables

Les Cyborgs ont fini par débarquer sur l’île de Tortue Géniale. En tant que Piccolo, vous allez devoir trouver un endroit pour affronter C-17. Rendez-vous alors sur une autre île située au sud de votre position.

C-17 est plutôt rapide et a tendance à multiplier les attaques au corps-au-corps. Protégez-vous pour parer ses coups et tenter de contre-attaquer en enchaînant un Makankosappo par exemple. Sinon, esquivez et restez à distance, à force, vous devriez en venir à bout assez facilement, même si de temps en temps, il déploie une barrière pour bloquer vos attaques.

Le sacrifice de Tenshinhan

Après une longue cinématique, vous retrouvez Son Goku qui compte bien rejoindre Tenshinhan avant qu’il ne soit trop tard. Approchez-vous du rayon rouge pour déclencher une petite mise en scène suivi d’un combat contre Cell.

Utilisez la même tactique principale que dans l’épisode précédent : esquiver son Kaméhaméha pour riposter avec le vôtre.

Voici comment résister à ce premier face-à-face contre Cell pour terminer cet épisode et vous consacrer à votre entraînement pour dépasser le Super Saiyen.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z : Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.