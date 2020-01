Dragon Ball Z Kakarot est un RPG, et comme tout jeu du genre, les différents personnages peuvent monter de niveau grâce à l’expérience (EXP). Ici, c’est le cas pour les personnages jouables comme Goku mais aussi pour les personnages de soutien comme Krilin par exemple.

Parfois, certains ennemis pourront être difficile à battre, c’est pour cela qu’il ne faut pas négliger le gain d’expérience en dehors de ce que fourni le scénario. Nous vous donnons donc ici quelques astuces pour acquérir un maximum d’expérience et avec les moyens les plus abordables.

A lire également : 8 conseils avant de se lancer

Les quêtes secondaires

C’est le moyen de plus simple et le plus rapide pour avoir de l’expérience rapidement. Elles vous feront souvent gagner un niveau d’un coup ou plus si vos soutiens ont du retard. Il s’agit des quêtes disponibles sur la carte avec une icône bleu.

La nourriture

Fidèle au manga, la nourriture fait partie intégrante de la vie des Saiyans. Dans le jeu, elle a un rôle très utile puisqu’elle boost vos capacités pendant un certain temps. Certains plats vous donneront même un gros pourcentage bonus afin d’amasser bien plus d’expérience. Voici les plats donnant ces bonus :

Les plats : Assez facile à réaliser, les plats demandent peu d’ingrédients. Pour obtenir un bonus pour le gain d’EXP, il suffit de manger des « Cupcakes ». Ils sont disponibles dans la catégorie dessert et existe en trois variétés : Cupcakes riche en sucre (+10%), Cupcakes artistiques (+20%) et Cupcakes riches (+30%).

: Assez facile à réaliser, les plats demandent peu d’ingrédients. Pour obtenir un bonus pour le gain d’EXP, il suffit de manger des « Cupcakes ». Ils sont disponibles dans la catégorie dessert et existe en trois variétés : Cupcakes riche en sucre (+10%), Cupcakes artistiques (+20%) et Cupcakes riches (+30%). Les repas complets : Uniquement disponible en parlant à Chichi dans la maison de Goku, les repas sont plus difficiles à réaliser car ils demandent plusieurs plats différents pour les confectionner. Toutefois, leurs effets sont aussi plus longs et nombreux. Par exemple, le « repas viande super deluxe » donne +35% d’EXP en plus d’autres bonus.

Le tableau communautaire

Lors de vos sessions pour gagner de l’EXP, n’oubliez pas de placer un maximum d’emblèmes dans la communauté d’entrainement et d’au moins atteindre l’un des paliers vous permettant d’obtenir 10%, 15%, 20% ou 100% d’EXP supplémentaire au combat. N’hésitez donc pas à placer le plus d’emblèmes possible (quitte à sacrifier les autres communautés) et de les booster grâce à des cadeaux afin d’atteindre le meilleur pallier possible.

Les combats

Les combats sont évidemment un moyen de gagner continuellement de l’expérience mais afin de maximiser votre temps, il vaut mieux s’attaquer à du gros gibier. Voici deux types d’ennemis à cibler, ils rapporteront plus d’expérience que des ennemis normaux :

Les ennemis malfaisants : ces derniers ressemblent à de simples ennemis présents sur la carte mais sont en réalité plus dangereux et rapportent donc plus d’expérience et de récompenses. Contrairement aux autres, ils possèdent une aura maléfique rouge et noir. Ils sont dissimulés un peu partout, et les battre tous vous donnera accès à de nouveaux défis encore plus intéressants.

: ces derniers ressemblent à de simples ennemis présents sur la carte mais sont en réalité plus dangereux et rapportent donc plus d’expérience et de récompenses. Contrairement aux autres, ils possèdent une aura maléfique rouge et noir. Ils sont dissimulés un peu partout, et les battre tous vous donnera accès à de nouveaux défis encore plus intéressants. Rebattre les anciens ennemis : grâce aux Dragon Ball, il sera possible d’appeler Shenron afin de faire le vœu de ramener des ennemis déjà combattus. Profitez-en pour vous faire un maximum d’expérience supplémentaire grâce à ça.

Faites toutefois attention à votre niveau actuel afin de ne pas vous retrouver très en-dessous et vous faire écraser.

Pour plus d’astuces et de guide, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot.