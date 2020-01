Durée de vie Dragon Ball Z Kakarot : Combien de temps pour l’histoire ?

Parmi les sorties à retenir de ce mois de janvier, on peut sans doute en noter deux pour les amateurs de RPG. Tokyo Mirage Sessions, pour les possesseurs d’une Switch, et Dragon Ball Z Kakarot, sur les autres supports. L’un se lorgne vers des mécaniques de JRPG, l’autre y ajoute plutôt des composantes du jeu d’action. Dans les deux cas, il y a de quoi faire niveau contenu. Mais la question, c’est, combien d’heures faut-il pour en voir le bout ?

Quelle est la durée de vie de Dragon Ball Z Kakarot ?

Evidemment, c’est une question qui se pose. Après tout, Dragon Ball Z Kakarot change clairement la donne par rapport aux autres jeux issus de la franchise. Pour une fois, ce n’est pas un jeu de combat, mais un véritable RPG, avec ses quêtes annexes, son système de progression et sa foultitude de choses à faire à côté. Combien de temps faut-il pour finir l’histoire ? Quand est-ce que l’on obtient le platine ?

Maintenant que l’on a terminé le jeu, on vous donne quelques indications concernant la durée de vie de Dragon Ball Z Kakarot :

Histoire principale : Environ 35 heures

Histoire + objectifs annexes : Entre 65 et 70 heures

Finir le jeu à 100% : Environ 100 heures

Voilà ce qu’il faut retenir et cela se rapproche donc des estimations lancées par les développeurs avant son lancement. Il faut dire qu’entre son histoire, qui couvre l’intégralité de Dragon Ball Z (de la saga Saïyan jusqu’à la fin de l’arc Boo), les nombreuses missions annexes, que l’on connait si bien chez les RPG, et les activités à faire à côté, comme la pêche, la récupération de médailles et d’autres joyeusetés, on a de quoi faire.

Beaucoup trouveront sans doute la progression relativement classique et c’est vrai. Bien qu’étant un bon jeu de rôle, il n’essaye pas d’innover ni de prendre de risques. Qu’à cela ne tienne, les fans seront ravis de revivre les aventures de Goku et de ses amis dans un scénario et une mise en scène fichtrement fidèles. Au passage, sachez que finir le jeu à 100% ne sera pas bien difficile et les chasseurs de platine / 1000G pourront s’en donner à cœur joie.

Dragon Ball Z Kakarot est disponible ce 17 janvier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. On vous donne quelques pistes pour le trouver au meilleur prix.