Voici la soluce des histoires secondaires de Dragon Ball Z : Kakarot. Cette quête est disponible durant la saga Saiyen, vous pouvez l’obtenir auprès de Nam au village de Lucca, lors de l’épisode intitulé « L’équipe de rêve de la Terre !« , et plus précisément durant la partie « En découdre avec Raditz ».

Objectif : Aider Nam à secourir son peuple.

Récompenses :

EXP +86

Médaille D (objet d’événement)

Livre pour adultes (cadeau)

Urne sophistiquée (objet à vendre)

En tant que Son Goku, vous devez trouver quelqu’un qui s’y connaît en géologie. Rendez donc visite au villageois non loin de votre position pour lui poser quelques questions au sujet des cailloux brillants que Nam vous a donné. A défaut de les vendre, vous acceptez alors de lui échanger contre un fossile d’ammonite.

Ensuite, trouvez quelqu’un qui creuse pour chercher d’autres fossiles. Pour cela, partez en direction du Nord et passez entre les deux montagnes, juste au dessus d’une cascade pour faire la connaissance d’un jeune géologue.

Montrez-lui le fossile d’ammonite et échangez-le contre une capsule d’eau et une capsule de nourriture. Voilà de quoi ravir Nam et son peuple. Retournez le voir et donnez-lui les capsules pour terminer votre quête et obtenir son emblème d’âme.

