On démarre notre soluce du troisième arc « Les terrifiants cyborgs arrivent » de Dragon Ball Z : Kakarot avec le premier épisode et un bien mystérieux sauveur venu du futur. On dirait que la paix sur Terre n’aura été que de courte durée…

Récompenses :

Boussole en argent

Super pain méninges

Peluche Shenron

Graine de haricot Senzu

Médaille D x2

Freezer contre-attaque

Freezer est de retour. Après la cinématique, notez d’entrée que vous ne pouvez ni voler pour vous déplacer, ni lancer des Kikohas durant cette séquence.

Dans l’immédiat, allez parler à Krilin, à Vegeta, à Piccolo puis de nouveau à Vegeta concernant l’invasion de Freezer, ce qui déclenchera une cinématique vous présentant le Mécha Freezer, accompagné de son père, le Roi Cold, et pas que…

En effet, c’est dans la peau d’un mystérieux jeune homme (en réalité notre cher Trunks) que vous allez maintenant affronter le Mécha Freezer. Ce combat ne devrait pas trop vous poser de problème même si votre ennemi est relativement rapide dans ses attaques.

Jeune énigmatique

Vous retrouvez alors Son Gohan. Allez voir le jeune garçon inconnu un peu plus loin devant vous pour lancer une nouvelle scène d’animation.

L’identité du jeune homme

Toujours en tant que Son Gohan, parlez à Trunks en attendant que Son Goku arrive, et qui à son tour, parle au jeune énigmatique.

Trunks souhaitant affronter Son Goku, préparez-vous donc à le combattre. Sa technique consiste principalement à venir vous chercher au corps-à corps, esquivez donc son coup de pied plongeant ou ses coups d’épée étincelants à répétition en restant à distance et en reculant au bon moment. Contre-attaquez ensuite avec un Kaméhaméha, un Genkidama ou toute autre technique à votre convenance.

Après avoir constaté votre puissance et révélé son identité, écoutez les prédictions de Trunks pour l’avenir à travers le dialogue. Vous obtenez son emblème d’âme pour clôturer ce premier épisode. Il est maintenant temps de vous préoccuper de votre préparation contre les Cyborgs.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.