Où trouver la Marilithe avec Son Gohan ? Dragon Ball Z Kakarot

Dans Dragon Ball Z Kakarot, les quêtes annexes auront souvent comme objectif de trouver différentes ressources. Si la majorité d’entre elles sont assez faciles à trouver, quelques-unes demanderont un peu plus de recherches comme pour les carpes énergies.

Lors de vos aventures sur Namek pendant l’arc Freezer, vous ferez la rencontre de deux touristes extraterrestres cherchant une pierre précieuse. Dans cette quête annexe (« Touristes en difficulté« ), Son Gohan devra retrouver ladite pierre appelée Marilithe et la rapporter afin de vite faire partir ces insouciants. Dans ce guide, on vous explique comment faire, son explication et où la trouver.

Où trouver la Marilithe sur Namek ?

Bien que la zone où vous devez chercher est indiqué sur la carte, la zone à couvrir est plutôt grande et l’objet n’est en plus pas simple à trouver. La Marilithe se trouve donc dans une montagne située entre deux rivières. Lancez des boules de feu sur cette montagne pour la faire exploser. Vous devriez ensuite apercevoir une boule violette, il s’agit de votre objectif.

Pour vous situer un peu mieux l’endroit, n’hésitez pas à regarder la mini-carte de la capture d’écran ci-dessus. Rapportez ensuite la pierre aux touristes pour valider la quête.

