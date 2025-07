Subnautica 2 : Krafton accuse les anciens leaders du studio d’avoir entraîné le report du jeu

Dans ce communiqué, Krafton est d’abord revenu sur les changements à la tête d’Unknown Worlds, en partageant des détails à propos des conditions de rachat du studio. En plus des 500 millions de dollars demandés, Krafton a aussi accepté d’attribuer un bonus de 250 millions de dollars à l’équipe selon ses performances jusqu’à l’année 2025. Reporter le jeu en 2026 était pour beaucoup le signe que Krafton voulait profiter de la situation pour esquiver ce bonus. Aujourd’hui, l’éditeur dit que 90% de ce bonus était réservé à la direction du studio, soit principalement les trois membres qui sont aujourd’hui partis, à savoir Ted Gill, Charlie Cleveland et Max McGuire.

Krafton indique alors que les performances du trio n’ont pas du tout été à la hauteur et les accuse d’avoir été négligents :

L’éditeur va encore plus loin en accusant directement la direction du studio d’avoir été la source principale du report de Subnautica 2 :

Des mots très forts dans un communiqué officiel, que l’on a peu l’habitude de voir. Krafton indique ensuite qu’il est prêt à soutenir l’équipe actuelle en plus, notamment en attribuant aux employés une compensation « équitable » :

« De plus, Krafton s’est engagé à verser une rémunération juste et équitable à tous les employés restants d’Unknown Worlds qui ont contribué continuellement et sans relâche au développement de Subnautica 2. Nous pensons que le dévouement et les efforts de cette équipe sont au cœur même de l’évolution continue de Subnautica, et nous réaffirmons notre engagement à fournir les récompenses qui leur ont été promises. »

Sacrée ambiance. Reste à entendre l’autre camp dans ce conflit, qui ne fait sans doute que commencer, puisque les trois intéressés viendraient de déposer une plainte contre Krafton selon le journaliste Jason Schreier. Affire à suivre.

Just in: Unknown Worlds founders Charlie Cleveland and Max McGuire along with former CEO Ted Gill are filing a lawsuit against Krafton. Much more to come in the next few days

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-07-11T00:35:41.801Z