Voici le cheminement de la quête Un homme à femmes dans Dragon Ball Z Kakarot. Cette histoire est à récupérer auprès de Erasa qui se fait harceler par un mec, juste à côté de Satan City. Vous devez la faire avec Gohan en Great Saiyaman, juste avant le tournoi de l’arc boo.

Soluce Un homme à femmes

Récompenses :

EXP : 206721

Médaille D

Super protéine de puissance

Vous allez donc parler à Erasa qui se fait embêter par un sale type. Vous allez donc intervenir et celui-ci va invoquer trois robots. Bousillez-les à travers un combat qui devrait se montrer relativement facile. Quand c’est fait, Videl arrive et Erasa ne fait que d’éloges sur vous. Mais le plus dur reste à venir, elle veut que vous conduisez !

Eh oui, vous allez devoir lui montrer un peu vos talents de pilote. Vous devez donc ensuite rejoindre le point de contre-la-montre un peu plus loin et réaliser un parcours à bord d’une auto. Le temps est très abordable, essayez juste de ne pas louper la plateforme de saut à un moment. Quand c’est fait, vous reparlerez à Erasa et Videl. Mais ce n’est pas encore terminé !

Eh oui, maintenant Erasa veut voir vos talents de sportif. Jamais une quête secondaire dans Dragon Ball Z Kakarot n’aura eu autant de rebondissements et d’étapes. Bon, blague à part, rendez-vous maintenant au terrain de sport dans la ville de Satan et vous allez devoir réussir au moins un des trois lancers au baseball pour boucler vraiment la quête.

Retrouvez notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot ou vous pouvez retourner à l’index des quêtes secondaires.