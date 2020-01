La saga de Freezer continue en même temps que notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot. Après avoir éliminé L’horrible homme de main de Freezer, ce troisième épisode met en avant le début d’un Combat pour les Dragon Balls.

Récompenses :

Super protéine de puissance

Tablier romantique

Peluche Shenron

Affrontement contre Zarbon

Après la cinématique relatant la situation, vous reprenez les commandes de Vegeta. Chanceux d’avoir une seconde opportunité de se débarrasser d’un des sbires de Freezer, c’est maintenant au tour de Zarbon de se faire massacrer. Allez à l’endroit défini sur la carte pour engager le combat. Après l’avoir vaincu, il se transforme en ignoble monstre pour vous mettre hors d’état de nuire.

Pendant que Vegeta récupère ses forces, vous voici en compagnie de Krilin et Dende chez le Doyen des Nameks à travers une cinématique. Vous obtenez ensuite l’emblème d’âme du Doyen et vous récupérez 19691 EXP pour Krilin avant de retrouver Son Gohan et Bulma dans une autre cinématique.

La chasse aux Dragon Balls

En tant que Son Gohan, vous avez pour objectif de retrouver la Dragon Ball cachée. A noter que deux machines de Bulma sont à votre disposition dans la grotte : une épicerie pour acheter et/ou vendre des ingrédients ainsi qu’une cuisine pour y concocter quelques plats. Une histoire secondaire est également disponible sur votre carte : Namek persécuté.

Repérez votre destination et volez jusque là-bas pour découvrir un village totalement ruiné. Fouillez les environs à la recherche de la Dragon Ball et dirigez-vous vers le rayon rouge pour la trouver dans l’eau et gagner 6983 EXP au passage.

La fureur de Vegeta

Après la cinématique, c’est au tour de Vegeta de recevoir 70958 EXP. Dans l’immédiat, votre intention est de poursuivre Krilin pour lui dérober sa Dragon Ball. Partez droit devant vous pour arriver à la maison capsule de Bulma mais Zarbon ne tarde pas à se joindre à vous pour un nouvel affrontement. S’il aura souvent tendance à se rapprocher de vous pour vous attaquer au corps-à-corps, esquivez notamment ses charges pour éviter ses coups.

Par contre, lorsqu’il envoie des boules de Ki vers le ciel à travers une animation, préparez-vous à les esquiver tout en évitant Zarbon qui essaye de vous saisir en même temps.

Après vous en être débarrassé, Vegeta réussit à obtenir la boule de cristal de Krilin.

Combat pour les Dragon Balls

Enfin, après avoir reçu vos récompenses, un dernier détour vous est proposé avec une séquence mettant en scène Son Gohan. Rien de bien compliqué, il suffit de voler en direction de votre objectif pour retourner à la cachette et mettre un terme à cet épisode.

Il ne vous reste plus qu’à vous préparer pour le prochain épisode dans lequel vous découvrirez L’atout de Freezer : le Commando Ginyu.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.