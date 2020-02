On poursuit la soluce de Dragon Ball Z Kakarot avec le cheminement exact de la quête secondaire Repérages de l’École de la Grue. Celle-ci est à récupérer avec Son Gohan lors de l’arc Cell auprès de Tao Paï Paï et Maître des Grues dans la Zone des montagnes du Sud-est.

Soluce Repérages de l’École de la Grue

Récompenses :

EXP : 127814

Médaille D

Livre pour adultes super génial

Approchez-vous des deux bougres et discutez avec eux. Après un long dialogue, ils vont invoquer plusieurs robots. Tabassez-les et venez en à bout. A la suite du combat, vous aurez encore droit à une courte cinématique et l’histoire prendra fin ici. Retrouvez notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot ou vous pouvez retourner à l’index des quêtes secondaires.