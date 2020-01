On poursuit l’aventure et donc la soluce de ce Dragon Ball Z : Kakarot avec le cinquième épisode de ce premier arc. Si Son Gohan a prouvé qu’il était une sévère machine à apprendre, en attendant les deux Saiyens ont débarqué sur la Terre et vous devez vous préparer à affronter ce dangereux duo.

Récompenses :

Peluche Maître Karine

Peluche Shenron

Vous retrouvez donc Son Gohan, dans sa nouvelle tenue de Namek, et vous engrangez 912 EXP pour commencer cette mission (à noter que Piccolo gagne 10 161 EXP aussi).

Match à mort imminent

Tout d’abord, allez vite voir Piccolo pour lui faire part du puissant Ki que vous venez de ressentir. A peine avez-vous le temps d’échanger quelques mots que les deux Saiyens débarquent devant vous. C’est alors que Krilin, Tenshinhan, Chaozu et Yamcha arrivent en renfort pour combattre un premier groupe de 3 Saibaimens.

Si Yamcha succombe le premier lors de l’auto-explosion d’un Saibaimen, le combat est loin d’être terminé et se poursuit contre Nappa cette fois, ce qui causera deux victimes supplémentaires : Tenshinhan et son fidèle compagnon Chaozu.

Son Goku se fait de plus en plus attendre…

Trois longues heures

En tant que Son Gohan, parle à tout le monde pour déterminer comment contrer les sinistres Saiyens. Parlez à Piccolo et à Krilin en attendant que Son Goku se manifeste pour venir à la rescousse. Vous avez alors le choix de reconnaître la zone ou de continuer d’attendre Son Goku pour poursuivre l’histoire avec un second combat contre Nappa.

Nappa étant déterminé à vous tuer cette fois, le combat n’en sera que plus rude et Nappa n’hésitera pas à enchaîner des attaques spéciales dévastatrices, et le tout très rapidement pour vous infliger un maximum de dégâts.

Il saura vous imposer d’énormes zones de dégâts à éviter, l’une d’elle fera même basculer la caméra en vue du dessus pour vous aider à juger la vitesse et la distance de l’attaque. Parez et/ou esquivez également ses boules d’énergie et ses attaques puissantes au corps-à-corps lorsqu’il est entouré de son aura. Quoiqu’il en soit, si son aura brille, ne restez pas dans les parages.

Prenez le temps d’observer ses attaques pour contre-attaquer au bon moment. Veillez aussi à avoir quelques objets de soin en votre possession en cas de besoin et tenez bon jusqu’à la prochaine cinématique.

Les deux Saiyens sont redoutables et nos guerriers tombent les uns après les autres. Mais Son Goku n’est plus très loin…

D’ailleurs, pour clôturer cette mission en beauté, vous recevez l’emblème d’âme de M. Popo, en plus de débloquer le tableau communautaire des dieux. En route pour un affrontement de taille : Son Goku vs. Vegeta !