On poursuit cette soluce de Dragon Ball Z Kakarot avec le cheminement complet de l’histoire secondaire Pluie de bananes. Celle-ci est à récupérer auprès de Bubbles sur la planète Kaïo et il est possible de la faire au cours de l’arc des cyborgs, après avoir rencontré Trunks.

Soluce Pluie de bananes

Récompenses :

EXP : 70842

Médaille D x3

Peluche Shenron

Pour remonter le moral au compagnon de Kaïo, vous allez devoir lui trouver à manger : des bananes cosmiques. Après avoir accepté la quête et après une cinématique avec Bulma, vous allez devoir en trouver. Pour cela, rendez-vous au Marécage de Blake.

Une fois sur place, vous allez devoir ramasser 10 x Bananes cosmiques. Elles se situent dans la zone autour de vous. Vous n’avez qu’à utiliser la recherche de Ki pour vous aider. Une fois que vous avez les 10 bananes, vous serez téléporté face à Kaïo. Parlez-lui… mais une mauvaise nouvelle est annoncée : les bananes sont écrasées ! Bah oui, elles ne supportent pas la gravité.

Vous allez donc faire un aller-retour pour discuter avec Bulma qui vous dit d’en faire du jus. Après quelques blablas, vous allez en recevoir et l’apporter à Bubbles. Voilà, la quête est finie. A la fin, vous obtiendrez son emblème d’âme mais également de l’Or raffiné. N’hésitez pas à retourner sur notre guide de Dragon Ball Z Kakarot ou à consulter l’index des quêtes secondaires.