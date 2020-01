Notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot continue avec un affrontement de taille à venir à travers son sixième épisode : Son Goku vs. Vegeta. Vos amis ont tenté d’affronter le dangereux duo dans la mission précédente, ce qui ne fut pas une franche réussite avec de lourdes pertes.

Récompenses :

Protéine de puissance

Eau d’éveil

Des amis dans le besoin

En tant que Son Goku, vous êtes enfin prêt à en découdre avec les deux Saiyens. Son Gohan et les autres sont en danger alors empressez-vous d’aller à leur rescousse. Sur votre nuage magique, rejoignez vos amis à l’endroit signalé par le rayon rouge.

Son Goku énervé

Après la cinématique, ne pouvant que constater le désastre, Son Goku engage le combat contre Nappa. Dans la même veine que la mission précédente, Nappa enchaîne les attaques spéciales alors méfiez-vous de lui quand son aura brille et choisissez de reculer ou de vous protéger avec votre garde. Comme précédemment, des contre-attaques bien placées vous permettront d’en venir à bout mais contre toute attente, c’est Vegeta qui termine le travail à votre place.

A noter que la transformation Kaioken de Son Goku est désormais disponible, ce qui donne l’occasion d’en savoir un peu plus sur les transformations.

Rendez-vous sur le champ de bataille

Avant toute chose, emmenez Vegeta vers un endroit encore plus éloigné et désert où vous pourrez vous battre. Profitez-en pour faire le tour des environs et faites le plein d’objets de soin au village de Berl, vous risquez d’en avoir besoin. N’hésitez pas à manger 3 repas auprès de la chef de cuisine pour améliorer vos statistiques. Ne négligez pas votre préparation et foncez au nord de la carte lorsque vous êtes prêt.

Après avoir changé d’endroit, vous voilà seul face à Vegeta.

Attention car il est extrêmement rapide et relativement coriace. Essayez de rester à distance et en mouvement autant que possible, dans le but d’éviter le corps-à-corps qu’il maîtrise parfaitement, mais aussi dans celui d’esquiver ses attaques à distance et notamment son Canon Garric, un gros rayon mauve qui fait beaucoup de dégâts. Restez vigilant et contre-attaquez au bon moment grâce à votre Kaméhaméha.

Lorsqu’il recule et qu’une barre jaune apparaît, contrez immédiatement avec votre Kaméhaméha également pour le stopper dans son élan. De même, vous pouvez esquiver facilement toutes les attaques matérialisées par divers QTE au fur et à mesure du combat

En bref, évitez de vous tenir trop près de lui, esquivez la plupart de ses attaques pour pouvoir riposter au moment opportun et passer à la seconde phase de ce combat.

Car oui, Vegeta est un Saiyen et a donc cette faculté de se transformer en gorille. S’il est moins rapide, ses coups au corps-à-corps n’en sont que plus redoutables. Gardez donc la même tactique et restez à distance de lui. Soyez particulièrement vigilant lorsqu’il s’élance dans les airs pour tenter de vous retomber dessus et de vous écrabouiller.

Quoiqu’il en soit, cette seconde phase du combat devrait durer moins longtemps que la précédente et vous pouvez tranquillement savourer la cinématique pour terminer cet épisode. Mais le combat contre le prince des Saiyens n’est pas encore terminé…